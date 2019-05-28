"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"

В ракету "Союз" при старте ударила молния

В ракету "Союз", стартовавшую с космодрома Плесецк, попала молния. Несмотря на это, старт признан успешным, спутник ГЛОНАСС продолжил выведение на орбиту.

В понедельник утром с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М". Об этом ТАСС сообщил представитель Минобороны России.

"В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - заявили в Минобороны.

Вскоре после старта ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России,

а разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 09.32 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б", - сказали РИА "Новости" Минобороны.

По расчетам специалистов, выведение спутника на расчетную орбиту продлится несколько часов. В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска, которые продемонстрировал телеканал "Звезда", был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта. При этом источники "Интерфакса" в ракетно-космической космической отрасли подтвердили,

что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал источник.

Этот пуск стал первым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Испытания этой ракеты начались на космодроме Плесеск осенью 2004 года. За последние 15 лет с Плесецка было запущено 37 ракет "Союз-2", включая сегодняшний старт.

Ракеты "Союз-2" заменила собой более старый носитель - ракету "Союз-У", которая летала с Плесецка с 1973 по 2012 год - всего 435 раз, при этом на орбиту были выведены 430 спутников различного назначения.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 26 аппаратов, из которых по целевому назначению используются 24,

один испытывается, один состоит в орбитальном резерве. При этом 15 аппаратов продолжают работать, уже превысив срок службы.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель "Протон-М" больше не планируется использовать для выведения на орбиту навигационных спутников "Глонасс", их будут запускать ракетами "Союз-2.1б" и "Ангара-А5". Об этом сообщало РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся документы Роскосмоса.

Ранее ракета "Протон-М" выводила на орбиту по три спутника "Глонасс-М". В 2010 и 2013 годах произошли две аварии при использовании ракет "Протон-М", в результате которых были потеряны шесть спутников "Глонасс-М". Ракету "Протон-М" планируется вывести из эксплуатации в 2025 году. В материалах отмечается, что в 2019-2033 годах для выведения спутников "Глонасс" будут использованы 28 ракет "Союз-2.1б" (по одному космическому аппарату на каждой) и девять ракет "Ангара-А5". Их планируется запускать с космодромов Плесецк и Восточный.

Выступая с лекцией перед студентами МГУ, на днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил,

что Россия создаст новую ракету грузоподъемностью 9 тонн на метановых двигателях, она заменит ракеты "Союз".

"Ракета на девять тонн придет на смену королевской "семерке" (легендарной Р-7, на базе которой созданы "Союзы", - "Газета.Ru")", - сказал он в МГУ. Рогозин добавил, что создание двигателя для такой ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы. Кроме того, по его словам, использование метана "позволит выйти на многоразовость". По словам рогозина, новая ракета будет отличаться надежностью, поскольку в ней будет в два раза меньше деталей.

Тем временем в понедельник на космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российским спутником связи "Ямал-601".

Запуск телекоммуникационного космического аппарата "Ямал-601", изготовленного французским подразделением Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы", должен быть осуществлен 30 мая.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Отдел "Наука"