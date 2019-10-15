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15.10.2019
Интерфакс-АВН

Новых космонавтов готовят для различных миссий, а не для полета на Луну - Кононенко

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

"Роскосмос" будет отбирать космонавтов меньше, но чаще

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Текущий набор в отряд космонавтов осуществляется из потребностей программы полетов к Международной космической станции (МКС) и не имеет ориентации на лунную миссию, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Этот набор обусловлен необходимостью. "Роскосмос" определяет частоту и последовательность стартов, поэтому просто чисто механически были просчитаны варианты, что для выполнения российской космической программы, для выполнения полетов к МКС, нам необходимо провести дополнительный набор, что и делается", - сказал Кононенко "Интерфаксу", отвечая на вопрос, осуществляется ли нынешний набор в отряд космонавтов с учётом требований пилотируемой миссии на Луну.

"Вообще, я так понимаю, что сейчас методология такая, что будут отбирать понемногу, но часто", - добавил Кононенко.

Он отметил, что подготовка космонавтов учитывает вероятность их участия в различных миссиях, отличных от первоначальных задач.

"Например, когда я отбирался, меня отбирали под программу "Мир", а полетел я на "МКС", - рассказал космонавт.

31 мая 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о новом наборе в отряд космонавтов.

"Мы объявили новый набор в отряд космонавтов. Это уже набор, который будет работать, как мы рассчитываем, на новом пилотируемом корабле - будущие участники в том числе и дальних космических экспедиций", - сказал Рогозин.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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МКС
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