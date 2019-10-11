Астронавт Хейг рассказал, что для него большая честь получить российский орден Мужества

Астронавт отметил, что мужество перед лицом бедствия определяется тем, как вы на него реагируете

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Удостоенный российского ордена Мужества американский астронавт Николас Хейг будет с гордостью носить эту награду. Он рассказал об этом в среду корреспонденту ТАСС.

"Для меня большая честь получить российский орден Мужества. Я понял, что мужество перед лицом бедствия определяется тем, как вы на него реагируете", - отметил астронавт.

"Я лично стал свидетелем настоящего мужества и подлинного лидерства со стороны своего командира Алексея Овчинина, нашей международной команды инструкторов и операторов, а также поисково-спасательных служб, которые вернули нас домой к нашим близким", - добавил Хейг, находившийся вместе с Овчининым на борту потерпевшей аварию в октябре 2018 года ракеты-носителя "Союз-ФГ".

"В их честь я буду носить эту медаль с чувством гордости", - заключил астронавт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Хейга. Он был награжден "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур".