ВВС Индии: Не будем закупать истребители 5-го поколения за рубежом в обозримом будущем

Новый главком индийских ВВС Ракеш Бхадаурия сделал заявление, которое касается обновления авиационного флота Индии. По словам маршала авиации, Индия в обозримом будущем не станет закупать ни один из истребителей пятого поколения за рубежом.

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Напомним, что ранее Индия вышла из совместной с РФ программы по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Су-57). Затем в Нью-Дели обсуждали возможность войти в кооперацию с США с целью гипотетических будущих закупок истребителей F-35, включая их палубную версию.

Ракеш Бхадаурия:

ВВС Индии готовятся к сотрудничеству с соответствующими агентствами для производства индийского усовершенствованного среднего боевого самолета пятого поколения AMCA, который станет индийским стелс-истребителем.

В агентстве по авиационному развитию, входящем в организацию оборонных исследований Индии, заявили, что первый прототип будущего истребителя смогут представить не ранее чем через 6 лет – в 2025 году. В ВВС Индии тем временем отметили, что необходимо повысить интенсивность работ.

Стоит отметить, что ранее в шведской компании SAAB предлагали Индии свои услуги в рамках работ по созданию истребителя пятого поколения (речь о программе AMCA). Однако недавно шведы решили выйти из индийского тендера, отозвав своё предложение и по истребителям 4-го поколения. Представители компании дали понять, что их не устраивает индийские требования, включая и требование по полной передаче технологий в рамках проекта.

Тем временем, заявление маршала Бхадаурии не всем в Индии пришлось по нраву. Отмечено, пока в Индии появится прототип будущего истребителя пятого поколения, в соседнем Китае уже будет несколько эскадрилий истребителей J-20.