«Defender 2020» — репетиция переброски войск США к границам Беларуси и России

Более 20 тыс. военнослужащих и 6 тыс. единиц военной техники примут участие в следующем году на крупных учениях ОВС НАТО «Defender 2020», которые пройдут на территории Польши.

Начальник управления тылового обеспечения Генерального штаба Войска Польского генерал Збигнев Повенска проинформировал, что в рамках маневров, которые будут проходить с марта по август будущего года, на территории страны будут находиться пять американских бригад (!), в том числе три боевые и две поддержки. Следует подчеркнуть, что учения развернутся как Польше, так и в странах Балтии, и примут участие в них не только военнослужащие США, но и других государств.

Одной из задач Войска Польского в рамках «Defender 2020» будет принять многочисленные силы союзников, организовать их размещение и пребывание. Маневры станут проверкой возможностей Польши по приему значительного воинского контингента США.

Известно, что переброска иностранного контингента на польскую территорию страны будет организована 90 железнодорожными и 20 морскими эшелонами.

В связи с этим Варшава уделяет особое внимание повышению возможностей железнодорожной инфраструктуры страны. В этих целях ВС страны при сотрудничестве с государственными железнодорожными линиями уже закупили дополнительно 100 железнодорожных платформ для перемещения тяжелой техники.

Кроме того, польское руководство намерено потратить почти 350 млн евро на развитие железнодорожной инфраструктуры в портах Щецин и Свиноуйсьце. В целом Варшава намерена выделить более миллиарда евро на улучшение доступности портов, в том числе еще двух в Гданьске и Гдыне.

Из информации, представленной минобороны, также следует, что Польша планирует выдвинуть на конкурс Европейской комиссии 180 проектов совершенствования морской, железнодорожной и автомагистральной инфраструктуры, имеющих оборонное значение. Речь идет о стремлении Варшавы получить 6,5 млрд евро из фондов ЕС.

Не отстает в этих вопросах Литва, которая планирует в ближайшее время построить новые железнодорожные пути к военному полигону Пабраде. Это будет железнодорожная ветка между пригородом Вильнюса (Науйойи-Вильней) и границей с Латвией. Общая стоимость проекта оценивается в миллион евро. Кроме того, запланированы строительство и установка систем сигнализации, связи, электроснабжения и управления движением, модернизация железнодорожных переездов.

Согласно постановлению правительства Литвы, железнодорожная ветка до полигона Пабраде должна быть построена к февралю 2020 года, именно к учениям «Defender 2020». В рамках данных маневров Альянс намерен привлечь страны ЕС к практической отработке вопросов мобильной переброски войск.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в Восточной Европе имеет не только стратегическое, но и важное геополитическое значение. Продвигая идею о наличии «угрозы с Востока» США вынуждают своих союзников за свой же счет готовить очаг напряженности для возможного конфликта в Европе, от которого пострадают именно европейские страны.

Николай Астровский