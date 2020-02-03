Европа под «военным каблуком» Америки

Учение Defender-Europe 20 проверит лучший способ защиты – нападение

23 января 2020 года на американских военных базах Форт-Худ, Форт-Блисс и Форт-Стюарт началась погрузка транспортных средств и тяжелой техники для отправки в Европу, где состоятся учения Defender-Europe 20 (Защитник Европы 20), которые станут крупнейшим развертыванием вооруженных сил Америки на европейском континенте за последние 25 лет.

На сайте US.Army сообщается: «Defender – Europe 20 и связанные с ним учения повысят стратегическую готовность и оперативную совместимость, используя способность вооруженных сил США быстро перемещать большие, надежные в бою силы солдат и техники из Соединенных Штатов в Европу и вместе со своими союзниками и партнерами быстро реагировать на потенциальный кризис».

Однако многие СМИ сообщают, что это будут не натовские учения, а американские дивизионного уровня. Основной их целью станет проверка способности Пентагона к быстрой переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе. Под лозунгом защиты европейских стран Америка размещает войска на другом континенте, решая собственные задачи, а союзникам отводится вспомогательная роль. Оперативное перемещение крупных сил через Атлантику и их беспрепятственное продвижение по европейским странам в учебные районы при взаимодействии с союзниками и партнерами по НАТО являются главными целями учений Пентагона.

В годы холодной войны переброска войск США на европейский континент отрабатывалась регулярно. Америка оттачивала свои действия на случай войны с Варшавским блоком, с 1969 года по 1993 год проводились ежегодные учения REFORGER (Return of Forces to Germany – Возвращение войск в Германию).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не скрывает, что американцы наращивают военное присутствие и в странах ЕС сейчас находится больше военнослужащих США, чем когда-либо после окончания холодной войны. И их численность будет увеличиваться в связи со скорым началом Defender – Europe 20.

В ходе учений предусмотрены 4 фазы маневров, первая из которых – переброска 20 тыс. солдат армии США с техникой в Европу, вторая – передислокация этих сил в Польшу и Прибалтику, третья – участие американских частей и подразделений в учениях, четвертая – возвращение экспедиционного корпуса на континент, которое состоится не раньше чем через 5 месяцев.

В Defender – Europe 20 примет участие 37 тыс. американцев и их союзников. 20 тыс. военнослужащих и 20 тыс. единиц военной техники и военного снаряжения будут переброшены в европейские страны с континентальной части США. Подавляющее большинство личного состава доставят через океан воздушным транспортом, а по воде отправят вооружение и военную технику – первый корабль должен встать под разгрузку в немецком порту Бремерхафен 22 февраля.

Главным логистическим центром, принимающим военнослужащих Пентагона, в течение нескольких месяцев станет Германия. Далее войска проследуют к границам России и Белоруссии, большая часть которых будет дислоцирована в Польше и странах Прибалтики.

По мнению экспертов, военная логистика в Европе недостаточно приспособлена к переброске войск, особенно бронетанковых сил. Проверка подготовленности инфраструктуры с учетом модернизации дорог, мостов, аэродромов, а также обозначение театра военных действий будут осуществляться в процессе учений.

Европейский театр военных действий охватит 10 государств – Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Чешскую Республику, Италию и Грузию. Основная часть учений пройдет в Польше и Прибалтике. Она будет связана с пятью параллельно проводимыми тренировками, в том числе командно-штабными, артиллерийскими по дальнему огневому поражению, по применению и отработке новых технологий и концепций ведения боевых действий с использованием искусственного интеллекта и роботов, воздушно-десантными под руководством Сил глобального реагирования США.

План учений предполагает перемещение войск США из мест прибытия с использованием автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта на территорию Польши до конца апреля 2020 года с дальнейшим перемещением в районы оперативного назначения до стран Балтии. Для того чтобы личный состав армий из любых стран НАТО мог передвигаться без документов, которые обязаны иметь обычные иностранные граждане на территории Евросоюза, была создана система военного Шенгена, максимально сокращающая время подхода к российским границам.

Колесная техника будет самостоятельно преодолевать путь по дорогам общего пользования, а гусеничная – составами по железнодорожным магистралям.

Основная нагрузка транспортного обеспечения ляжет на гражданский сектор – государственную администрацию, управляющую портовой, дорожной и железнодорожной инфраструктурой, а также на коммерческих перевозчиков.

Активная фаза учений назначена на апрель и май. Сценарий максимально приравнивается к реальным действиям при возможном военном столкновении, а планом маневров предусматривается захват плацдарма у предполагаемой «страны-агрессора» и удержание его до подхода основных сил. Выбор противника не требует особых пояснений, «российская военная угроза» становится оправданием для американских «защитников Европы» и репетиции военных действий для подготовки к еще более масштабному вторжению, назначенному на 2028 год.

«Непонятные» маневры США и их союзников главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе совета глав СНГ в октябре 2019 года назвали «попыткой нагнетания» напряженности у своих границ и подчеркнули важность соблюдения региональной безопасности. Владимир Путин отметил, что Россия проводит учения в глубине страны. «Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно», – процитировал президента РФ сайт Кремля.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил членам НАТО участвовать в Армейских международных играх-2020. Приглашения были высланы в 90 государств мира, включая участников Североатлантического альянса.

Переброска большого числа военнослужащих и техники через океан в назначенные сроки требует колоссальных усилий, но дает бесценный опыт, считает российский военный эксперт. Тем более что американцы ранее испытывали проблемы с масштабными перемещениями. Во время операции в Персидском заливе к Ираку некоторые силы подтягивались в течение полугода. Россия же способна 100 тыс. человек доставить в другой конец страны в кратчайшие сроки. Показателен опыт проведения учений «Восток-2018» или «Центр-2019», в ходе которых происходили подобные маневры.

Отработка оперативных действий Defender – Europe 20 будет проходить как на полигонах ФРГ и западной Польши, так и в районе Сувалкского коридора, который представляет собой территориальную полосу протяженностью менее 100 км, расположенную между Калининградской областью и Белоруссией, где смыкаются границы Литвы и Польши. Гипотетический захват этого участка отрезал бы Латвию, Литву и Эстонию от других стран блока НАТО. Американский аналитический центр RAND сделал вывод, что России не составило бы труда присоединить эту область.

Американские войска направятся в прилегающие к Калининградской области территории Литвы и Польши, где будут производиться тренировки по защите Сувалкского коридора с проведением учебных мероприятий по прорыву эшелонированной противовоздушной обороны Калининградской области в случае «вторжения России в Прибалтику».

На Дравско-Поморском полигоне произойдет главное «сражение», а на Висле отработают форсирование водного заграждения. По Сувалкскому коридору американская десантно-штурмовая бригада и натовские военнослужащие пройдут при содействии поляков. Десант высадится в Латвии, а эстонские форпосты будут удерживать морпехи ВС США. Всего на территории Польши в учении будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих, 6 тыс. единиц колесной техники и 1,5 тыс. единиц бронетехники.

Впервые за историю альянса Польша выставит свою группировку из 2 тыс. человек, что превысит численность участников со стороны союзников из Западной Европы.

Одной из задач Войска Польского является прием многочисленных сил союзников, организация их размещения и пребывания.

Переброску иностранного контингента на польскую территорию будут осуществлять 90 железнодорожных и 20 морских эшелонов. Польские вооруженные силы при сотрудничестве с государственными линиями железных дорог уже закупили дополнительно 100 железнодорожных платформ для перемещения тяжелой техники. На улучшение доступности портов Варшава планировала выделить более 1 млрд евро.

Литва также стремится к началу учений подготовить за свой счет новые транспортные линии к военному полигону Пабраде, общая стоимость которых оценивается в 1 млн евро.

Эксперты полагают, что администрация президента США Дональда Трампа, подталкивая союзников к формированию логистической структуры для военной техники, может способствовать созданию очага напряженности в Европе, от которого в случае военного конфликта пострадают европейские страны.

Вашингтон и НАТО стремятся к милитаризации региона под видом учений, а размещение американского контингента может предполагать не только учебные, но и наступательные цели. Но не только европейцы стоят перед угрозой военных действий, которые все меньше похожи на оборонительные. Войска Соединенных Штатов поставлены перед фактом участия в учениях, приближенных к боевым, вдали от своей земли, на чужой территории.

Несколько дивизий, брошенных США на «защиту» Европы, не смогут быть определяющим фактором в случае возникновения конфликта с Россией. А провоцирование ситуации способно привести к глобальным последствиям, когда европейские страны подвергнутся реальной угрозе. Тем более риск возникновения случайных конфликтов возрастает многократно после сообщений Reuters о неожиданном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, связанным с ракетной атакой в Ираке и гибелью иранского генерала, что «уничтожение Сулеймани – это пример новой стратегии США». Под ударом может оказаться не только Польша, которая добровольно становится мишенью в угоду американским покровителям, но и вся Европа.

В настоящее время для отражения возможной агрессии со стороны НАТО российские и белорусские воинские части выведены на высочайший уровень боеготовности.

При этом США всячески пытаются показать, что они являются гарантом европейской безопасности, хотя и делают это не бесплатно. Эксперты подчеркивали, что помощь в защите союзников президент Америки называет услугой, а оказывать ее безвозмездно – это «плохой бизнес» для американцев. Глава Белого дома требует от стран, входящих в НАТО, увеличения военных расходов до 2% от валового внутреннего продукта – ВВП и повышения оплаты американских сил, находящихся на их территории. Трамп неоднократно заявлял, что союзники должны больше платить США за обеспечение безопасности, и им была предложена формула для расчетов «полная стоимость плюс 50%».

Большая часть из 65–79 тыс. американских военных в Европе находится в Германии и составляет примерно 35 тыс. В ФРГ американцы занимают территорию авиабазы Рамштайн, которая стала штаб-квартирой ВВС США в Европе, и медицинский центр Ландштуль. Их содержание немцам обходится примерно в 1 млрд долл. Еще около 12 тыс. американских солдат находятся в Италии, 8 тыс. – в Великобритании, 3 тыс. – в Испании. Союзники платят Америке в общей сложности почти 2,5 млрд долл. за размещение американских войск на своих территориях. Большую же часть расходов на обслуживание и эксплуатацию техники, еду, жилье для военнослужащих и прочее, по мнению экспертов, покрывает Пентагон. Трамп хочет, чтобы союзники взяли на себя не только все эти расходы, но и еще 50% доплачивали сверху.

Польша и страны Балтии прилежно демонстрируют президенту США увеличение оборонных бюджетов до 2% ВВП. Варшава готова еще заплатить 2 млрд долл. за постоянное размещение американских войск и бронетанковой дивизии.

Эксперты отмечают, что военное присутствие американцев в Европе является не только рычагом давления на европейские страны, но и становится инструментом сдерживания при решении различных политических вопросов. Размещенные базы США в разных частях света позволяют осуществлять быструю переброску американских войск. Наземный американский комплекс ПРО Aegis Ashore, размещенный в Европе, может использоваться для запуска как ракет противовоздушной обороны, так и для крылатых ракет средней дальности. А предстоящие маневры можно рассматривать как учебное американское вторжение в Европу в собственных интересах, однако такое признание может осложнить торг с Европой. Ведь не все натовские страны считают Россию агрессором, тогда от кого их собираются защищать? Даже Йенс Столтенберг в ноябре 2019 года заявил, что альянс не видит «угрозы или агрессивных действий» со стороны Российской Федерации. Раскол в НАТО существует, и даже при оказании содействия Америке со стороны союзников по блоку звучат протесты. Немецкая Die Welt цитирует депутата Бундестага от Левой партии Александра Ноя: «Эти учения – новая спланированная провокация в адрес России, что приведет к ответным шагам Москвы». В парламенте федеральной земли Саксония политики левого толка также считают: «Это крупномасштабное учение является провокацией против России и огромной тратой денег и ресурсов».

Ирина Дронина