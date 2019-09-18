Глава "Рособоронэкспорта" оценивает рынок средств борьбы с дронами в миллиарды долларов

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Объем рынка средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) исчисляется миллиардами долларов, заявил глава АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"По сути, на мировом оружейном рынке сейчас завершается формирование новой ниши - борьба с беспилотными системами, потенциал которой исчисляется в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Он заявил, что последние события в мире показывают все большее значение эффективной борьбы с разведывательными и ударными БЛА, а также с иными средствами воздушного нападения, для защиты объектов особой важности, в том числе стратегических транспортных узлов и инфраструктуры крупных предприятий нефтегазового сектора, атомной энергетики.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагает Вашингтон, позволяют предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

Власти Саудовской Аравии способны справиться с последствиями недавней атаки беспилотников против важных нефтяных объектов страны, заявил во вторник король страны Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд.

Вместе с тем, по сообщению издания Arab News, король призвал мировое сообщество принять жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.