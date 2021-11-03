«Противник» любому утрет нос

Ленинская премия за перспективы передовой российской РЛС

Российская государственная компания «Рособоронэкспорт» продолжает продвижение на зарубежные рынки вооружений радиолокационной станции 59Н6-ТЕ. Важной составляющей востребованности «Противника» у иностранных партнеров Рособоронэкспорта стала перманентно растущая значимость современных средств ПВО в обеспечении государственной безопасности. На сегодня таким оружием обладает только Российская Федерация, но нельзя исключать его появления у ряда других стран: США, Германии, Франции, Китая или Японии. Оптимальные условия для модернизации средств радиолокационного обнаружения в этих странах, по мнению аналитиков, уже сформировались.

Российские РЛС на высоте

Любой желающий, посетив официальный интернет-ресурс государственной компании «Рособоронэкспорт», может ознакомиться с информацией следующего содержания: «Компания приняла решение о выводе на международный рынок новейшей радиолокационной станции, способной с высокой степенью эффективности обнаруживать как современные, так и перспективные средства воздушного нападения практически всех существующих у потенциального противника классов, включая цели, летающие на гиперзвуковых скоростях».

«При создании экспортной версии радиолокационной станции разработчики учли возрастающую значимость средств противовоздушной обороны в обеспечении государственной безопасности и потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательного потенциала подразделений и частей ПВО», – это уже слова Александра Михеева, генерального директора Рособоронэкспорта, приведенные в сообщении пресс-службы.

“В случае угрозы безопасности для операторов РЛС производителем предусмотрена возможность использования выносных рабочих мест. Применение волоконно-оптических линий связи ограничивает дальность «выноса» поста одним километром, а управление радиолокационной станцией посредством радиоканала увеличивает это расстояние до 15 километров”

Специалистами компании было акцентировано внимание на том, что РЛС 59Н6-ТЕ является полностью российской разработкой, выполненной исключительно на отечественной элементной базе. По мнению большинства представителей военного экспертного сообщества, эксплуатационный опыт, полученный российскими военными в процессе использования «Противника», показывает, что по таким параметрам, как дальность и точность определения цели, она заслуженно считается одной из лучших в мире.

«Ее ключевым достоинством следует считать то, что она способна эффективно обнаруживать и отслеживать объекты, изготовленные с применением технологии «Стелс», равно как и цели, летающие на гиперзвуковых скоростях», – заявил один из авторитетных экспертов RT.

Предприятие-разработчик

Радиолокационная станция 59Н6-ТЕ, получившая шифр «Противник», разработана специалистами АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники), являющегося дочерней структурой концерна «Алмаз-Антей».

НИИ радиотехники прочно занимает позиции одного из ключевых научно-производственных центров РФ, ведущих разработку радиолокационной техники. Предприятие успешно трудится в сфере создания и серийного производства военной и специальной техники в интересах Сухопутных войск, радиотехнических войск, военно-космических сил и Войск ПВО. В соответствии с конструкторской документацией, разработанной в недрах Нижегородского НИИ, запущено в серию порядка пятидесяти типов и модификаций РЛС и РЛК. Пять разработок этого предприятия награждены Государственной и Ленинской премиями.

Широкие возможности новейшей РЛС

Функциональное предназначение радиолокационной станции 59Н6-ТЕ заключается в выдаче точных координат воздушных целей автоматизированной системе, управляющей средствами противовоздушной обороны.

«РЛС «Противник» призван эффективно контролировать воздушное пространство, идентифицируя объекты по дальности, азимуту, скорости, высоте и траектории их полета. Она может быть включена в комплексы быстрого реагирования или функционировать в составе системы управления воздушным движением», – охарактеризовал новейшую радиолокационную систему известный военный эксперт Алексей Леонков.

«Противник» способен обнаруживать объекты, находящиеся на высоте до 200 километров и дальности до 450 километров. Скорость полета целей может достигать восьми тысяч километров в час. Информация, полученная после обнаружения цели, без задержки передается всей аппаратуре, завязанной в единую систему. Радиолокационная станция 59Н6-ТЕ «Противник» оснащена оборудованием, обеспечивающим идентификацию обнаруженных объектов в системах международного радиолокационного опознавания «ATC RBS» и «Mk-XA».

Кроме того, радиолокационная станция 59Н6-ТЕ способна эффективно осуществлять пеленгацию источников, генерирующих шумовые помехи.

«Противника» отличают чрезвычайно высокий уровень разрешающей способности и возможность функционирования в условиях мощного противодействия средств радиоэлектронной борьбы», – подчеркнул Леонков.

Функциональные возможности РЛС «Противник» обеспечивают:

своевременное обнаружение и сопровождение баллистических, аэродинамических и гиперзвуковых воздушных объектов;

измерение ключевых параметров цели: азимута, высоты и дальности;

устойчивое функционирование в условиях помех;

пеленгацию источников, генерирующих активные шумовые помехи;

возможность захвата и сопровождения воздушных объектов в полуавтоматическом и автоматическом режимах;

идентификацию восьми классов воздушных целей, включая селекцию противорадиолокационных ракет и своевременное оповещение расчета РЛС о возникновении опасности уничтожения.

Кроме того, в пресс-релизе государственной компании «Рособоронэкспорт» отмечено, что «Противник» обладает возможностью одновременного сопровождения не менее чем одной тысячи воздушных объектов.

РЛС 59Н6-ТЕ выполняется в трех вариантах: стационарном, мобильном или размещается на высотной опоре.

Комплект радиолокационной станции 59Н6-ТЕ состоит из антенно-аппаратного комплекса и индикаторного поста, каждый из которых смонтирован на базе шасси автомобиля КамАЗ-6560 – тяжелой внедорожной платформы, используемой для установки спецнадстроек, например зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

В случае угрозы безопасности для операторов РЛС производителем предусмотрена возможность использования выносных рабочих мест. Применение волоконно-оптических линий связи ограничивает дальность выноса поста одним километром, а управление радиолокационной станцией посредством радиоканала увеличивает это расстояние до 15 километров.

По мнению Михеева, существующие в современных условиях очевидные перспективы развития гиперзвуковых технологий создадут идеальную ситуацию для занятия РЛС 59Н6-ТЕ топовых позиций в определенном сегменте рынка. Кроме того, она станет ключевым приобретением стран, строящих собственную систему противовоздушной обороны с учетом сложившихся в мире тенденций модернизации средств воздушного нападения.

«Мы рассчитываем на повышенный интерес, сформирующий активный спрос на нашу новую станцию, в государствах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки», – уточнил Михеев.

Реалии эпохи гиперзвука

Экспертное сообщество единодушно отмечает факт единоличного на сегодняшний момент обладания ВС РФ гиперзвуковым оружием, стоящим на боевом дежурстве. В первую очередь речь идет об установленных на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках дальнего радиуса действия МиГ-31К ракетах 9-С-7760 «Кинжал». Но «Кинжал» не единственный представитель оружия, перемещающегося с гиперзвуковыми скоростями. В конце прошлого года на боевое дежурство заступили ракетные комплексы «Авангард», оснащенные управляемым боевым блоком. Кроме того, в стадии завершения находится процесс испытаний противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», разработанной НПО машиностроения и предназначенной для вооружения военно-морских сил России.

Тем не менее большинство стран – потенциальных обладателей гиперзвукового оружия ускоренными темпами – старается сократить технологическое отставание от России в этой области и максимально активизирует соответствующие разработки. В августе прошлого года китайские военные сообщили о начале испытаний своего первого гиперзвукового аппарата, названного Xingkong-2 и способного развивать скорость полета, равную 6 Махам.

В свою очередь США выделяют очень немалые финансовые средства на проведение исследований и последующее создание гиперзвукового оружия. Для примера: статья военного бюджета США 2020 года, предусматривающая финансирование программы разработки оружия, летающего на гиперзвуке, предусматривала затраты в сумме 2,6 миллиарда долларов.

В расходы по аналогичной статье бюджета 2021 года заложено уже 3,2 миллиарда. Вливание настолько больших денег не могло не дать результата – в марте текущего года Соединенными Штатами успешно проведены тестовые пусковые испытания прототипа гиперзвукового оружия.

Не довольствуются позицией стороннего наблюдателя и другие страны – претенденты на обладание гиперзвуком. В марте 2020 года оборонное ведомство Японии огласило свои планы по разработке сразу двух видов оружия, летающего на гиперзвуковых скоростях: парящего разгонного блока HVGP и крылатой противокорабельной ракеты наземного базирования HCM (Hypersonic Cruising Missile).

«Поскольку ранее японцы не были замечены в активной разработке таких видов вооружений, а обозначенные Токио сроки практически полностью совпадают со сроками, озвученными Вашингтоном, возникает обоснованное подозрение в организации своего рода «международного кооператива» по созданию гиперзвукового оружия. Подобное сотрудничество мы уже видели в реализации проекта F-35», – сказал по поводу японских разработок эксперт Леонков.

Российские ЗРК вне конкуренции

В таких условиях, по мнению большинства российских военных экспертов, радиолокационные станции, способные эффективно отслеживать объекты, летающие на гиперзвуковых скоростях, будут иметь высокий спрос на мировом рынке вооружений. Странам, позиционирующим себя в качестве возможных жертв гиперзвукового оружия, следует заранее задумываться о способах адекватной защиты от этого вида вооружения, способного практически безнаказанно преодолевать существующие системы противоракетной обороны. Очевидно, что первыми в списке потенциальных покупателей радиолокационной системы 59Н6-ТЕ должны стать страны, отношения которых с США осложнены неразрешимыми на сегодня геополитическими противоречиями.

Таким образом, следует считать, что максимальную эффективность российская РЛС «Противник» будет иметь в сочетании с современными зенитными ракетными комплексами отечественного производства.

«Комбинация полностью автоматизированных комплекса и системы управления в тесной связке с современными ЗРК, например С-400 «Триумф», получит возможность уничтожения гиперзвуковых целей в автоматизированном режиме», – пояснил свое видение вопроса эксперт. Среди возможных импортеров российских радиолокационных станций 59Н6-ТЕ следует назвать Китай, Иран, Индию, Алжир, Египет, Вьетнам, Малайзию и Филиппины. При этом факт лидирующей позиции РФ можно считать общепризнанным всеми игроками мирового рынка вооружений, а это в свою очередь делает шансы на успех Рособоронэкспорта весьма высокими.

При ближайшем рассмотрении тенденций в производстве систем противовоздушной обороны легко установить ведущую роль российского оборонпрома в разработке и создании комплексов, отвечающих требованиям даже не нынешнего, а завтрашнего дня. Российские ЗРК и РЛС являются образцами действительно передовой техники, практически не имеющими зарубежных аналогов.

Подтверждением таких заключений можно считать продажу Египту радиолокационных систем «Резонанс-НЭ». В некоторых неподтвержденных источниках прошла информация о приобретении российских РЛС Алжиром, который является достаточно давним и постоянным импортером вооружений и техники из России. Система ПВО этой североафриканской страны практически полностью состоит из образцов советской и российской техники.

Так что приобретение Алжиром, Египтом, а после снятия эмбарго и Ираном экспортной версии «Противника» можно прогнозировать с чрезвычайно высокой долей вероятности. Помимо традиционных партнеров Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, заинтересованность в новейшей отечественной разработке может возникнуть у находящихся в состоянии войны с йеменскими хуситами и сложных отношениях с Ираном Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Для них проблема повышения эффективности противовоздушной и противоракетной обороны, включая радиолокационную составляющую, забота уже сегодняшнего дня. В их случае новейшая российская РЛС 59Н6-ТЕ – оптимальное решение, позволяющее своевременно предупреждать не только воздушные налеты ударных беспилотников, но и атаки крылатых ракет.

Виталий Виконт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (905) за 2 ноября 2021 года