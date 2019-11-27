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Военно-промышленный курьер

ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35

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Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

Истребители на песке

В ОАЭ завершилась 16-я международная аэрокосмическая выставка "Дубай Эйршоу-2019" (Dubai Airshow 2019), в которой приняли участие более 1200 компаний и 87 тысяч специалистов из 76 стран. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, в последние годы доля стран Ближнего Востока в экспортном портфеле российских производителей ПВН составляет 10–20 процентов, а в стоимостном выражении – свыше двух миллиардов долларов в год.

На открытой стоянке были продемонстрированы 165 летательных аппаратов, в том числе учебно-тренировочный Як-130 разработки ПАО "Корпорация "Иркут", вертолеты "Ансат" и Ми-38. Кроме Ростеха и Рособоронэкспорта, свою продукцию военного назначения (ПВН) в Дубае представили восемь холдингов, в том числе ОАК "Вертолеты России", НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Швабе". Вооруженные силы ОАЭ в ходе выставки заключили контракты на закупку ПВН на сумму четыре миллиарда долларов, однако полный перечень сделок не оглашался.

Экспорт российской ПВН в страны Ближнего Востока носит стабильный характер, хотя, как и в любом другом регионе, подвержен подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса. В портфеле заказов доминируют авиационная техника (40%) и средства ПВО (40%). По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, госкорпорация прогнозирует рост или сохранение объема экспорта российской ПВН, несмотря на негативное воздействие санкций. Если в прошлом году за рубеж было поставлено продукции на 13,7 миллиарда долларов, то в этом ожидается примерно такой же объем или даже чуть больше. Новейшие образцы российской продукции военного назначения конкурентоспособны и востребованы на мировом рынке. Более того, отметил Чемезов, по результатам реализации Государственной программы вооружения появились новые образцы, которые можно поставлять и на экспорт.

Сирийская приемка

Необходимо отметить, что подавляющее количество российских образцов ВВТ, представленных в Эмиратах, прошло испытания на Сирийском театре военных действий. На это обратили особое внимание западные эксперты, а официальное издание салона "Шоу ньюс" в первом номере опубликовало статью об успешном применении российского оружия в САР.

“ "Пищаль" весит всего 3,5 килограмма, это один из самых легких образцов на рынке средств борьбы с дронами ”

Понятно, почему в числе более чем 15 заявок на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", которые эффективно действуют в Сирии, есть несколько стран Ближнего Востока. Кстати, совместная разработка и производство в интересах заказчика комплексов "Панцирь-С1" – один из ярких и наиболее успешных примеров российско-эмиратского взаимодействия в области военно-технического сотрудничества. Как известно, на вооружении армии ОАЭ состоят 50 ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси грузового автомобиля Man SX45. Комплексы "Панцирь-С1" в экспортном исполнении и тысяча ракет к ним были поставлены Эмиратам в 2009–2013-м. Сумма сделки в те годы составила 800 миллионов долларов.

По словам помощника заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майора Абдаллы аль-Хашми, эмиратская сторона заинтересована в модернизации ранее поставленных ЗРПК "Панцирь", в настоящее время вопрос прорабатывается. Вполне закономерно, что на выставке НПО "Высокоточные комплексы" представляло новейшую версию этого комплекса – "Панцирь-С1М".

По словам главы ФСВТС, Москва и Эр-Рияд обсуждают взаимоприемлемые условия выполнения контракта по зенитной ракетной системе С-400, который был подписан с Саудовской Аравией в 2017 году.

Не исключена возможность выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии с использованием и других российских комплексов.

Шугаев проинформировал о продолжении переговоров по поставке в ОАЭ российских Су-35 и по созданию истребителя пятого поколения.

Кроме того, Россия и ОАЭ рассматривают возможность проведения в интересах Эмиратов испытаний новейшего российского БЛА "Орион-Э" разработки группы компаний "Кронштадт".

Антидроны растут в цене

Кластер средств борьбы с беспилотниками, продвигаемых Рособоронэкспортом на мировой рынок, был одним из самых интересных в нашей экспозиции. Как сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, это направление стало весьма актуальным в деятельности российского спецэкспортера.

Согласно экспертным данным объем рынка средств противодействия БЛА к 2024 году превысит два миллиарда долларов. Интерес возрос в связи с тем, что количество попыток боевого применения дронов для поражения средств противника в последние годы исчисляется сотнями. В качестве примера можно привести, в частности, неоднократные попытки террористов атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Удар беспилотниками в ночь на 14 сентября по двум объектам государственной нефтяной компании Саудовской Аравии – Saudi Aramco привел к тому, что добыча нефти в КСА упала почти вдвое.

По оценке исследовательской компании "Рисерч энд маркетс" (Research & Markets), текущий финансовый объем мирового рынка систем борьбы с БЛА составляет 502 миллиона долларов, из которых на коммерческие системы приходится 123 миллиона долларов, а на военные – 379 миллионов. К 2026 году эти показатели увеличатся до 273 миллионов и 1,223 миллиарда долларов соответственно.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян на стенде ОАК. Фото: Николай Новичков

Как отметили в Рособоронэкспорте, практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делают беспилотники эффективнейшим средством достижения целей.

Рособоронэкспорт оперативно отреагировал на ситуацию и подготовил решения по защите важных объектов транспортной, топливной, атомной инфраструктуры от нападения. Партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах направлены предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Она обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов, пояснил глава Рособоронэкспорта.

Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным БЛА в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам защищаемых объектов или территорий.

Например, зональное прикрытие обеспечивает комплекс РЭБ "Репеллент" разработки и производства АО "Оборонительные системы", который обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип беспилотника и направление его движения, после чего подавляет каналы связи, лишая управления и навигации. Уникальность комплекса в возможности подавления всех каналов управления дроном. "Репеллент" способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 километров, действует в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия важных объектов, которыми могут быть аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса, Рособоронэкспорт предлагает широкую линейку продукции концерна "Автоматика". Например, в мобильном многофункциональном комплексе противодействия БЛА "Сапсан-Бекас" применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения. Это обеспечивает гарантированное выявление всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующие выход в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации. Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор. "Сапсан-Бекас" способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на расстоянии не менее 20 километров и средствами активной радиолокации – 10 километров. В состав комплекса также входят средства оптико-электронного распознавания беспилотников – видеокамера видимого спектра и тепловизор. Дальность распознавания БЛА оптическими средствами – до восьми километров. Радиус подавления каналов управления и навигации зависит от предлагаемой комплектации и составляет до 30 километров в зависимости от требований заказчиков. Кроме того, "Сапсан-Бекас" может выступать как средство целеуказания для других систем РЭБ и ПВО.

Комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика" ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол. Это непреодолимый барьер, способный отразить атаки не только отдельных БЛА, но и их групп, атакующих с различных направлений и высот, в радиусе не менее трех километров.

Переносной комплекс "Луч" может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов. Он обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее шести километров.

Аналогичные задачи решает носимый комплекс "Пищаль". Его вес – всего 3,5 килограмма, это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов. Поэтому "Пищаль" может входить в индивидуальный комплект вооружения. Дальность подавления каналов управления и навигации беспилотников – два километра.

Крылья Дубая

Впервые в Дубае демонстрировался учебно-боевой самолет Як-130, который в настоящее время модернизирован с расширением боевых возможностей. Показанный УБС, по словам главы ОАК Юрия Слюсаря, можно кастомизировать под заказчиков на Ближнем Востоке с учетом тех задач, которые им предстоит решать в регионе. На статической экспозиции Як-130 была, в частности, представлена широкая номенклатура авиационных средств поражения: управляемые ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесная двуствольная авиапушка калибра 30 миллиметров.

В летной программе салона впервые принимал участие американский истребитель F-35A. Интересно вспомнить, что на "Дубай Эйршоу-2009" представитель командования ВВС и ПВО ОАЭ бригадный генерал Ибрагим Насер Алалави выражал надежду на закупку страной истребителя пятого поколения "в течение нескольких лет". Корпорация "Локхид Мартин" поставила уже более 435 боевых F-35 восьми заказчикам. Однако в их списке Эмиратов нет.

Парк боевых самолетов ОАЭ насчитывает сегодня 135 машин, в число которых входят 78 F-16E/F производства "Локхид Мартин" и 57 "Миражей-2000" французской компании "Дассо авиасьон". Два года назад Эмираты изъявили желание приобрести F-35A, однако выбор Дубаем нового малозаметного истребителя, полагают эксперты, может продлиться еще порядка десятилетия. Это связано с тем, что в настоящее время Эмираты инициировали многомиллиардные программы модернизации своих истребителей F-16 и продления срока службы "Миражей-2000".

Как полагает вице-президент по анализу консалтинговой компании "Тил груп" (Teal Group) Ричард Абулафия, похоже на то, что ОАЭ намерены пропустить поколение истребителей, рассчитывая на F-16 и "Мираж-2000" до момента закупки F-35, вероятно, в 2026–2027 годах. В том случае, если такие планы действительно существуют, заказ из Дубая на F-35 может быть выдан в 2024-м, поставка самолетов на учебный полигон в США будет осуществлена в 2026-м, а передача машин Эмиратам состоится не раньше 2027-го.

Стоит напомнить, что ВВС Израиля обычно получают новейшие американские авиационные технологии на пять лет раньше других инозаказчиков в регионе Ближнего Востока. В частности, первые F-35 прибыли в Израиль в декабре 2016 года.

Но ОАЭ могут ориентироваться и на другие страны при закупке новых истребителей. В 2017-м, например, страна подписала меморандум о взаимопонимании с российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" по вопросу разработки легкого истребителя нового поколения. В ходе нынешнего салона представитель ФСВТС сообщил, что переговоры по проекту продолжаются. Кроме того, Россия предлагает Эмиратам приобрести истребители Су-35 поколения "4++".

Необходимо отметить, что Эмираты, несмотря на укрепление национального ОПК за последнее 10-летие, по-прежнему заинтересованы в приобретении новейших вооружений и остаются крупнейшими импортерами ПВН. Стокгольмский институт по исследованию проблем мира (СИПРИ) опубликовал информацию по военным расходам четырех стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии, Ирана, Катара и ОАЭ. По данным исследования, военные расходы Эмиратов в 2014 году составили 22,8 миллиарда долларов (в текущих долларах США) или 5,6 процента ВВП. Тогда ОАЭ были вторым по величине военным импортером на Ближнем Востоке и 14-м в мире. Увеличение военных расходов страны было особенно значительным в период с 2006 по 2014 год (136%).

Соответствующие траты ОАЭ в 2018-м были на том же уровне или даже выше по двум причинам. Во-первых, Эмираты участвовали в крупных военных операциях в Йемене, чего не было в 2014-м, и продолжали вести боевые действия в Ливии. Во-вторых, импорт оружия остается таким же большим.

С 2000 года ОАЭ вкладывают значительные средства в новые ВВТ. Объем импорта оружия в 2004–2008-м был почти в четыре раза больше, чем в предыдущей пятилетке. За этим последовало снижение. Тем не менее в 2009–2018 годах ОАЭ все еще были пятым по величине мировым импортером оружия. В этот период после осуществленных ранее расширения и модернизации парка боевых самолетов Эмираты закупили ПВН, которая расширила радиус действия национальных вооруженных сил, в том числе три воздушных танкера, восемь транспортных самолетов большой дальности и десять корветов. Также приобретены передовые средства ПВО и ПРО, включающие девять ЗРК "Патриот" PAC-3 (Patriot PAC-3) и две системы THAAD из США. Крупнейшими поставщиками ПВН в Эмираты в 2014–2018 годах были Соединенные Штаты и Франция.


Николай Новичков, информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года

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2 комментария
№1
27.11.2019 04:50
Бла,бла,бла, неужели ни одного контракта?
0
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№2
27.11.2019 09:09
Цитата, q
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35

А что тут выбирать? Конечно F-35
Он красивее ( а для арабов ОАЭ красота оружия имеет особое значение ).
Ну и после F-35 еще можно купить и что-то, на чем можно будет воевать, а вот в обратной последовательности - сначала Су-35, а потом F-35 купить уже не получится. Амеры очень обидчивы и ревнивы.
0
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