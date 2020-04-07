Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения

Санкции, которыми США хотели надавить на Россию, на деле дали обратный эффект: последняя воспользовалась ситуацией и нашла покупателей в лице восточных стран. Теперь Восток иметь у себя на вооружении российские истребители, танки, вертолеты и другую технику. Разве этого добивался Трамп?

Недавно Министерство обороны РФ опубликовало доклад об экспорте вооружения за 2019 год. Из документа следует, что общий объем экспорта российской военной продукции в прошлом году превысил 15,2 миллиарда долларов. Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что по итогам прошлого года Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров продукции военного назначения. По словам аналитиков, демонстрация успехов в продаже оружия будет способствовать увеличению уверенности в российской военной промышленности, станет катализатором экономического роста, а также покажет внешнему миру Россию как сильную в военном плане страну.

Успехи, соответствующие ожиданиям

В докладе говорится, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства. Объемы экспорта возросли по сравнению с 2018 годом, когда они составляли 15 миллиардов долларов. Фомин заявил, что такие успехи соответствуют ожиданиям, а продажа вооружения стала основной отраслью, обеспечивающей развитие экономики и увеличивающей совокупную мощь государства. Из публикаций в зарубежных СМИ можно увидеть, что по объемам продажи вооружения с 2015 по 2019 год Россия поднялась на второе место в мире, ей стала принадлежать одна пятая часть всей продукции военного назначения, поступающей на международный рынок.

В условиях санкций, наложенных США и другими западными странами, Россия постоянно корректирует свое поведение в области экспорта. Она стала расширять свою долю на зарубежном рынке при помощи некоторых образцов новейшего и состоящего на вооружении оружия, начала рассматривать мероприятия по последующему обслуживанию в качестве возможности завладеть международным рынком вооружений и поставлять на продажу продукцию различных марок. Таким образом наибольший спрос зафиксирован на оружие для ведения воздушного боя и осуществления противовоздушной обороны. Первое занимает 54% от всего экспорта, а второе - 30%. По мнению российской стороны, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400. В будущем страна планирует повысить интенсивность продвижения ЗРК С-350 и С-500.

Некоторые средства массовой информации заявляют, что чрезмерная зависимость экспорта российского вооружения от двух перечисленных выше моделей может создать дисбаланс в военной промышленности страны. В связи с этим представитель компании Рособоронэкспорт Александр Михеев сообщил, что за последние годы США и другие западные страны неоднократно облагали санкциями российскую оборонную промышленность. Возникновение подобной ситуации - это результат корректировки стратегии экспорта российского вооружения. В будущем у страны есть немало возможностей увеличить продажу оружия за рубеж. Большую популярность на международном рынке вооружений приобретут основные боевые танки "Армата", баллистические ракеты "Искандер" и новые сторожевые корабли.

Удержание старых клиентов и привлечение новых

В докладе говорится, что в 2019 году основными импортерами российского вооружения были страны Ближнего Востока. Россия поставляла системы ПВО "Панцирь" и С-300 в Сирию и Иран, подписала протокол о намерениях сотрудничества с Саудовской Аравией и Катаром, получила крупные заказы от Египта, Судана, Мали и Буркина-Фасо. В основном речь идет о наземном вооружении и военной технике, а также о некоторых противовоздушных комплексах российского производства. По словам зарубежных аналитиков, хорошее соотношение цены и качества российского вооружения отвечают требованиям вышеперечисленных стран. Россия поспешила воспользоваться ситуацией геополитического соперничества и вывела свою продукцию на лидирующее место.

Сотрудничество с Турцией и Индией имело большое значение для экспорта российского вооружения в 2019 году. Россия воспользовалась намерением Индии осуществить крупномасштабную модернизацию и замену вооружения ВВС и ВМС. Страна стала активно рекламировать ЗРК С-400 и самолеты бортовой авиации для авианосцев, после чего подписала с Индией договор на 14 миллиардов долларов. В конце 2019 года Россия получила аванс, который ускорил процесс передачи вооружения индийской стороне. Речь шла о 18 истребителях Су-30МКИ, 20 обновленных самолетах МиГ-29, 450 танках Т-90, 600 с лишним тысяч автоматов и четырех фрегатах проекта 11356. Россия продала Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Стороны также начали консультации на тему сотрудничества в области истребителей. Несмотря на многие препятствия, России удалось достичь сотрудничества со страной, принадлежащей Североатлантическому альянсу. Таким образом эта крупная сделка может считаться значимым прорывом в области дипломатических отношений.

Египет, Ирак и Судан - новые покупатели российского вооружения. Путин говорил, что поставки в эти страны составляют небольшую долю от всего экспорта, но они способствуют укреплению отношений в сфере обеспечения безопасности. В Юго-Восточной Азии Россия демонстрировала свое вооружение и военную технику, прибегая к "корабельной дипломатии", а также участвуя в учениях и выставках. Страна укрепляла сотрудничество в сфере подводных лодок и истребителей с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Это способствовало подписанию с Вьетнамом соглашения о сотрудничестве в области сторожевых кораблей и подводных лодок. По словам зарубежных аналитиков, охлаждение отношений между США и Филиппинами способствует закреплению России на рынке Юго-Восточной Азии.

Успешная стратегия представительства

В российских СМИ высказывается мнение, что главная причина стабильного роста экспорта вооружения вопреки зарубежным санкциям заключается в том, что высшие слои военной администрации лично сражаются за "сбыт" оружия. На XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) Путин угощал президента Турции Эрдогана мороженым и осмотрел вместе с ним кабину Су-57. В конечном итоге это способствовало началу сотрудничества по многим вопросам. Российский президент возил на машине высшее руководство Египта, показывая им военный завод, что благоприятно сказалось на военном сотрудничестве двух стран. Во время форумов министр обороны Сергей Шойгу продвигал российское вооружение и военную технику в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Подобное "представительство" несомненно увеличит уверенность и мощь российского оружия на международном рынке.

Кроме того, важными платформами для продвижения отечественного вооружения для России стали крупные международные выставки-ярмарки. Для международного военно-технического форума "Армия-2019", прошедшего в июне прошлого года, Россия соорудила выставочный павильон площадью более 300 квадратных метров, в котором демонстрировались ЗРК С-400, истребители Су-35, боевые машины десанта БМД-4М, вертолеты Ми-28 и беспилотники "Орлан-10". Данные образцы вооружения, отличающиеся рациональным сочетанием цены и технологий, привлекли немало иностранных покупателей.

Ван Вэньцзянь (王文建), Чжу Цзе (祝洁)