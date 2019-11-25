Dubai Airshow 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах

Российская военная и гражданская техника вызвала интерес на выставке в Дубае

Россия в очередной раз представляет новейшие разработки военного и гражданского назначения на одной из крупнейших международных выставок Dubai Airshow 2019, которая проходит с 17 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Авиационно‑космический салон проводится регулярно с 1986 года и включает экспозицию образцов авиационных и космических изделий, вооружений и военной техники, проведение переговоров и деловой программы. В этом году авторитетное мероприятие посетят 87 тыс. специалистов из 76 стран мира, более 1200 компаний представят свою продукцию.

Россия принимала участие во всех выставках начиная с 1993 года. Глава Федеральной службы по военно‑техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в первый день работы выставки вооружений в Дубае сообщил, что поставки странам Ближнего Востока составляют от 10 до 20% всего экспорта российского вооружения. "На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне 2 с лишним миллиардов долларов в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта", – сказал Дмитрий Шугаев.

Организатор единой российской экспозиции – АО "Рособоронэкспорт", которое входит в госкорпорацию "Ростех". И на выставочной площадке, занимающей более 750 кв. м, свою продукцию представляют восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз‑Антей", "Швабе". На Dubai Airshow 2019 будут продемонстрированы около 200 образцов российской военной техники, включая самолеты Су‑35С, Су‑57Э, МиГ‑35, Су‑32 (Су‑34), Як‑130, вертолеты Ми‑28НЭ и Ми‑171Ш, Ми‑35М, Ми‑26, Ми‑38, Ка‑52, Ка‑29, средства ПВО С‑400, модернизированный "Панцирь‑С1М", "Тор‑М2КМ", "Бук‑М2Э" и "Бук‑М3" ("Викинг").

Россия привезла новейшую радиолокационную станцию для наблюдения за космическими объектами "Сула". Впервые в авиасалоне принимает участие учебно‑боевой Як‑130, позволяющий обучать пилотов боевых самолетов четвертого и пятого поколений. Свои уникальные возможности он покажет во время выполнения летной программы.

Ближневосточные государства испытывают большой интерес к российской авиационной технике, и участники авиасалона смогут ознакомиться со сверхманевренным Су‑57Э, экспортным вариантом российского малозаметного истребителя пятого поколения ПАК‑ФА/Т‑50, адаптированным к требованиям внешнего рынка. До настоящего времени существовал только один истребитель пятого поколения – американский Lockheed Martin F‑35 Lightning II, у которого теперь появился конкурент. Ранее эксперты сообщали о возможных первых покупателях Су‑57Э из Турции, Индии, Арабских Эмиратов, Китая, Алжира и Мьянмы. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что Россия может наладить производство некоторых элементов самолетов пятого поколения в странах‑покупателях.

Впервые представлены гражданские вертолеты – Ми‑38 и "Ансат". Демонстрируются также модернизированные вертолеты Ми‑28НЭ и Ми‑171Ш, разведывательно‑ударный Ка‑52, транспортно‑боевой Ми‑24. Сергей Чемезов уверен, что российская вертолетная техника по цене и качеству способна успешно конкурировать на мировом рынке.

18 ноября "Вертолеты России" сообщили, что эмиратский холдинг Tawazun – акционер Aurus – приобретет 50% акций компании "ВР‑технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Комплексам противодействия малым и сверхмалым БПЛА на выставке уделено особое внимание. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что, к сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Два месяца назад нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. Относительно недорогие и доступные БПЛА смогли обойти дорогостоящую американскую систему ПВО и нанесли миллиардный ущерб. Ответственность за диверсию взяли на себя йеменские повстанцы, но Эр‑Рияд возложил вину за нападение на Иран.

Российский опыт отражения атак дронов, полученный в Сирии, может быть востребован и другими странами. Террористы многократно безуспешно пытались прорваться через систему воздушной обороны САР, все атаки террористических группировок были отражены и за последние два года уничтожено 118 БПЛА. По данным Минобороны РФ, с 1 января по конец сентября текущего года нейтрализовано 58 дронов, направленных на сирийскую авиабазу Хмеймим.

В России создаются новейшие средства борьбы с БПЛА, это дроны‑киллеры, которые, заметив беспилотник, догоняют его и набрасывают сетку, а также существует система антидроновых ружей, прекращающих полет БПЛА за счет воздействия импульсами, подавляющими чип, систему наведения, связь.

Экспертами ожидается большой спрос на отечественные ЗРК, авиационную технику, средства радиоэлектронной борьбы, автоматизированные системы управления, противотанковые комплексы и бронетехнику. Обсуждается поставка С‑400, между РФ и ОАЭ ведутся переговоры о закупке истребителей Су‑35 и о создании боевого легкого многофункционального самолета пятого поколения. Россия получила заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя‑бомбардировщика Су‑34.

Москва обсуждает с партнерами модернизацию поставленных ранее комплексов "Панцирь‑С1", многие страны интересуются данным комплексом и 15 иностранных заказчиков заинтересованы в его приобретении в связи с универсальностью и высокой эффективностью. "Панцири" уже стоят на вооружении Алжира, Ирака, Сирии, ОАЭ, Омана, Иордании и Бразилии.

Возможно, что будет заключен контракт на участие России в создании национальной системы ПВО Саудовской Аравии. ФСВТС сообщила: "С Саудовской Аравией в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов". В 2017 году Москва и Эр‑Рияд одобрили поставку зенитного ракетного комплекса дальнего действия С‑400 "Триумф" и сейчас согласовываются условия вступления в силу данного соглашения.

Эксперты считают, что из‑за сохраняющейся в Ближневосточном регионе террористической угрозы спрос на российское вооружение повышается и скорее всего ожидается подписание новых контрактов. Политическое давление, оказываемое со стороны США, этим странам приходится обходить и делать попытки приобрести проверенное в боевых условиях российское вооружение, ориентируясь в первую очередь на обеспечение собственной безопасности. Эксперты считают, что, несмотря на недовольство, проявляемое Америкой, Египет, Алжир, ОАЭ и другие традиционные партнеры РФ, в том числе Турецкая Республика, продолжат взаимовыгодное военно‑техническое сотрудничество. Москва в отличие от США стремится идти навстречу партнерам в области передачи технологий и локализации производства, что также повышает возможность заключения контрактов.

Ирина Дронина