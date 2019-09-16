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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Президент почти удвоил число молодых оружейников - получателей единовременных стипендий в 350 тыс. рублей

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Количество стипендий в 350 тыс. рублей для выдающихся молодых оружейников увеличится с 685 до 1100 в год, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, стипендии будут вручаться работникам предприятий, исполняющих гособоронзаказ, за "значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения".

Кроме того, с 360 до 400 увеличится число ученых и конструкторов, которым будут выплачиваться стипендии 500 тыс. рублей "за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
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