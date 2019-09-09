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09.09.2019
Военно-промышленный курьер

Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тель-Авив при нападении на Иран столкнулся с проблемой нахождения своих ВВС в воздушном пространстве Ливана, откуда они атаковали Сирию Исламскую республику. Его власти предупредили израильтян, что привлекут для пресечения нарушений ВКС РФ. В связи с этим Израиль нашел новых союзников.

Уже сообщалось, что американцы предоставили свои военные базы в Ираке для размещения израильских беспилотников. Кроме того вчера стало известно, Тель-Авив договорился с Азербайджаном. Власти этой страны позволили Израилю разместить на своей территории беспилотные летательные аппараты, откуда, по данным "The New York Times" последние будут наносить удары по соседнему государству.

"Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как израильские беспилотники взлетали с баз в Азербайджане и направлялись на юг через иранскую границу. Они также вели фото- и видеосъемку ядерных объектов Ирана и выясняли, обнаружили ли иранские средства ПВО вторжение", - сообщает издание.

Несколько недель назад в иракских СМИ опубликованы сведения, что Израиль использовал беспилотники для нанесения удара по иранским военным в Ираке, которые взлетали с территории Азербайджана. Эта информация вызывает серьёзнейшую озабоченность относительно внезапного союза Азербайджана и Израиля  против Ирана, тем более, что бывшая советская республика граничит с Россией, комментирует портал Free News.

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