В России предупредили США о "титановых боеголовках" в Крыму

Военно-морские силы (ВМС) США проиграют в схватке с Черноморским флотом (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Крыма, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Перечисляя разнообразные вооружения, которыми располагают российские военные в районе Черного моря, автор обращает внимание на сверхзвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету П-270 "Москит", которой оснащены находящиеся в Севастополе ракетные корабли "Бора" и "Самум" проекта 1239.

Особенность П-270 "Москит" заключается в том, что, продолжает Литовкин, "он несется над водой зигзагом на высоте до четырех метров в облаке водяной пыли и обнаружить его локатором невозможно". "Подлетая к чужому кораблю, ракета делает стойку, как кобра, и обрушивается на чужую палубу как дамоклов меч, пробивая ее насквозь. А если учесть, что у нее титановая боеголовка, которая, загоревшись, не может быть ничем потушена и взрывается, разнося все вокруг на сотни метров, то спасения от нее нет", — пишет обозреватель.

По его мнению, несмотря на дальность полета в 110 километров, ракета 3М80 "для Черного моря — в самый раз".

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон", "способной поражать как морские, так и наземные цели".

В том же месяце телеканал "Россия-1" в программе "Вести недели" сообщил, что целями "Цирконов" в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить "Циркон" современными средствами практически невозможно.