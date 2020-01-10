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Деловая газета "Взгляд"

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала»

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Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, в том числе за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". Всего в учении было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает РИА "Новости".

"Учения прошли успешно", – доложил Путину Евменов. После этого президент отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

От ЧФ в практических действиях приняли участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов", патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Василий Быков", подводная лодка "Колпино", малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота в учениях принял участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".

Экипажи ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Ранее сообщалось, что максимальная скорость гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и "Циркон" будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. При этом США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений.



Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Москит
Су-24
Су-24М
Су-30
Ту-95
Цезарь Куников
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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Военные учения
ГЗЛА
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пр. 1155
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