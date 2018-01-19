Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова



Фрегат "Адмирал Макаров".

Источник: Фото с сайта www.shipyard-yantar.ru Фрегат "Адмирал Макаров".Источник: Фото с сайта www.shipyard-yantar.ru

Россия стремительно утрачивает статус морской державы

На калининградском АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в канун нового 2018 года - 27 декабря, что называется "под елочку", – состоялась церемония поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Макаров" проекта 11356Р/М разработки Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ). А двумя днями ранее был подписан приемопередаточный акт, то есть корабль был зачислен в состав ВМФ России – в 30-ю дивизию Черноморского флота.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ ОКЕАНСКОЙ ЗОНЫ

"Адмирала Макарова" – третий фрегат в серии из шести единиц – заложили 29 февраля 2012 года. Его появление в составе ВМФ планировалось к концу 2015 года. Однако по разным причинам строительство корабля затянулось. В их числе можно назвать несвоевременные поставки оборудования, вооружения и иных комплектующих предприятиями-контрагентами, а также многочисленные перемены в руководстве самого калининградского завода. Фрегат спустили на воду только 2 сентября 2015 года. 29 июля 2016 года он вышел на заводские ходовые испытания, которые проходили довольно успешно. Так, в сентябре того же года "Адмирал Макаров" зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Штиль-1" в Балтийском море успешно поразил крылатую ракету-мишень, запущенную малым ракетным кораблем "Гейзер".

В ноябре 2016 года "Адмирал Макаров" уже в рамках программы государственных испытаний в Баренцевом море завершил тестирование комплексов ракетного, зенитного и артиллерийского вооружения, в том числе выполнил успешную стрельбу многофункциональным ракетным комплексом "Калибр-НК" по береговой цели. Казалось, что корабль вот-вот пополнит флот. Но, вернувшись на Балтику, фрегат продолжил испытания ЗРК. В минувшем году они возобновились. И практически каждый раз сообщалось, что стрельбы выполнены успешно. Командование ВМФ объявляло, что "Адмирала Макарова" зачислят в состав флота в мае, потом в сентябре, затем в ноябре. Но случилось это, как мы знаем, лишь в конце декабря. Чем вызваны эти многочисленные переносы и задержки? Прежде чем ответить на данный вопрос, стоит ближе познакомиться с самим кораблем.

"Адмирал Макаров" – корабль 2 ранга дальней морской и океанской зон. Он предназначен для ведения боевых действий против подводных лодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по береговым целям, отражения атак средств воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединений. Его полное водоизмещение – 4035 т, длина – 124,8 м, ширина – 15,2 м. Двухвальная газо-газотурбинная энергоустановка суммарной мощностью 56 000 л.с., состоящая из двух газотурбинных агрегатов М7Н1 производства украинского предприятия "Зоря – Машпроект", позволяет развивать 30-узловый полный ход. Дальность плавания на 14 узлах – 4850 миль. Экипаж состоит из 180 человек. Корабли могут дополнительно принять на борт до 20 морских пехотинцев.

Главное оружие – 24 зенитные ракеты ЗРК "Штиль-1" в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М, обеспечивающей круговую защиту корабля (сектор ведения огня – 360 градусов) и одновременный обстрел от 2 до 12 воздушных целей с высокой вероятностью их поражения, и 8 крылатых ракет многоцелевого комплекса "Калибр-НК". Вместо ракет "Калибр" класса "корабль–корабль" и "корабль–земля" или их части в пусковой установке 3С-14 могут размещаться сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" или противолодочные ракеты 91Р. Не исключено, что в перспективе фрегаты проекта 11356Р/М получат гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми можно стрелять из все тех же пусковых установок 3С-14. Этот арсенал дополняют универсальная автоматическая артиллерийская установка А-190, два шестиствольных 30-мм автомата АК-630М, два двухтрубных противолодочных 533-мм торпедных аппарата ДТА-53-956 и бомбометная установка РБУ-6000, предназначенная для противоторпедной и противолодочной обороны. Ближе к корме – взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета Ка-27ПЛ. Вместо него корабль может принимать штурмовой вертолет Ка-52 "Катран". Разнообразно электронное оснащение корабля. Имеются боевая информационно-управляющая система, РЛС разного назначения, гидроакустический комплекс (ГАК), средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архитектурно фрегат выполнен с использованием технологий малой заметности.

На первых двух кораблях серии – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" – в составе зенитного ракетного комплекса "Штиль-1" используются зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М317М с дальностью поражения воздушных целей 2,5–50 км. А вот на "Адмирале Макарове" решили испытать новейшую модификацию этой зенитной ракеты – 9М317МФА с активной радиолокационной головкой самонаведения, что обеспечивает более высокую точность поражения целей, и увеличенной до 70 км дальностью стрельбы. Другими словами, "Адмирал Макаров" использовался в качестве опытового корабля. Этим-то обстоятельством и была вызвана годовая задержка передачи фрегата флоту.

Очевидно, более эффективными ЗУР 9М317МФА будут переоснащены "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", которые отличились высокоточными ударами "Калибрами" по объектам террористов в сирийской кампании. Их получат и три последующих фрегата серии. Впрочем, их судьба до сих пор окончательно не определена, поскольку возникли проблемы с достройкой кораблей.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

События, связанные с государственным переворотом в Киеве в 2014 году, возвращением Крыма в лоно России и гражданской войной на востоке Украины, привели к волне санкций западных государств против Москвы. К ним подключилась и Украина. В том числе были остановлены поставки газотурбинных агрегатов М7Н1, причем даже несмотря на то, что они были своевременно проплачены.

Довольно быстро возник вопрос: что же делать с тремя недостроенными фрегатами проекта 11356Р/М? Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в состав которой входит и ПСЗ "Янтарь", приняла решение как можно быстрее избавиться от этого "актива". Тем паче что у "Янтаря" уже имелся печальный опыт содержания недостроенных корпусов сторожевого корабля "Туман" проекта 11540 и фрегата "Новик" проекта 12411. Судя по всему, такая позиция нашла понимание Министерства обороны. Взоры обратились в сторону Индии, военно-морские силы которой уже успешно эксплуатируют 6 фрегатов типа "Тальвар" проекта 11356, на базе которого, собственно, и был создан проект 11356Р/М для российского Военно-морского флота. Первая тройка этих фрегатов была построена на Балтийском заводе в Петербурге за 1 млрд долл., а вторая – на ПСЗ "Янтарь" за 1,6 млрд долл. Разница в цене объясняется не только постепенной девальвацией американской валюты, но и тем, что вторая подсерия несколько отличается от первой составом вооружения.

20–22 сентября 2015 года Калининград посетила делегация индийских бизнесменов во главе с послом этой страны в России Пунди Шринивасан Рагхаваном. После посещения "Янтаря" он сообщил, что индийские власти имеют намерение выкупить три корабля, которые строятся в Калининграде, и заявил: "Мы должны найти способ, как поставить эти фрегаты ВМС Индии, и мы обязательно это сделаем всеми возможными способами". В свою очередь, президент ОСК Алексей Рахманов подчеркнул: "Мы настолько открыто относимся ко всем проектам развития военно-технического сотрудничества, что если у Индии есть такой интерес, то мы с радостью с ними поработаем".

В декабре 2015 года во время визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди ожидалось подписание соответствующего контракта. Но не сложилось. Похоже, не сошлись в цене. Москва просила более 3 млрд долл. Дели же, учитывая сложное положение ОСК, хотел купить корабли по цене чуть выше стоимости металлолома.

У каждой стороны были весомые резоны. Во-первых, проект требовал серьезной переработки. И не только потому, что на российских кораблях используется ряд систем, которые на экспорт не поставляются, а потому, что индийская сторона в соответствии с девизом Make in India ("Делай в Индии") потребовала внедрить как можно больше вооружения и оборудования, изготовленных на индийских предприятиях. "Фрегаты будут оснащены индийским оборудованием, – сказал тогдашний министр обороны Индии Манохар Паррикар. – Это версия фрегатов со стелс-технологиями, и мы можем принять участие в проектных работах". Кстати, конвертация "индийского" проекта 11356 в российский 11356Р/М тоже в свое время потребовала немало времени и средств. Во-вторых, Дели хотел достроить фрегаты на своих верфях. То есть их надо было доставить в Южную Азию через несколько морей и два океана. Но прежде соответствующую верфь еще надо было найти, а потом модернизировать ее для завершения сборки кораблей. А это все деньги. И немалые.

С другой стороны, фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" до недавних пор были единственными новыми боевыми кораблями океанской зоны в российском флоте. Их эксплуатируют, как говорится, и в хвост и в гриву, гоняя то парой, то по отдельности в Средиземное море. И высока вероятность того, что их просто загонят, как лошадь. Такое уже случилось со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и большим противолодочным кораблем "Адмирал Чабаненко". В результате нещадной эксплуатации у них полетели газотурбинные агрегаты, изготовленные украинским предприятием "Зоря – Машпроект". Теперь они в ремонте, и неизвестно, когда из него выйдут. Вот почему потребность в кораблях проекта 11356Р/М чрезвычайно высока. Поступление в состав ВМФ "Адмирала Макарова" было воспринято с воодушевлением. Однако и трех таких фрегатов явно недостаточно для нормального функционирования Средиземноморской оперативно-тактической эскадры ВМФ РФ.

Необходимость же затратной сделки по приобретению кораблей проекта 11356Р/М для ВМС Индии дискуссионна. В соответствии с реализацией принципа Make in India в этой стране уже построены три фрегата проекта 17. Они являются дальнейшим развитием "Тальваров", но имеют большее водоизмещение и оснащены не украинскими, а более надежными газовыми турбинами LM2500+ американской корпорации "Дженерал Электрик". При этом по цене они получились даже дешевле второй тройки фрегатов проекта 11356 (360 млн долл. за единицу). Теперь на очереди реализация при техническом содействии итальянской фирмы "Финкантьери" более совершенного проекта 17А длиной 149 м и полным водоизмещением 6670 т. Эти фрегаты лаконичной стелсовской архитектуры будут оснащены самыми продвинутыми средствами обнаружения противника и вооружены российско-индийскими крылатыми ракетами "Брамос" класса "корабль–корабль" и "корабль–земля", ЗУР "Барак-8" (LR-SAM) израильской разработки и израильско-индийского производства с дальностью поражения целей от 0,5 до 90 км, а также 127-мм артиллерийской установкой, противолодочными торпедными аппаратами и двумя вертолетами.

То есть изначально ни Россия, ни Индия не получили бы выгоды от новой фрегатной сделки. Ее с полным на то основанием можно назвать взаимоневыгодной. Более того, в отношении ВМФ РФ, а значит, и Российской Федерации она стала бы актом предательства национальных интересов.

Однако переговоры продолжались. "Вопрос передачи и перепродажи тройки (фрегатов – А.М.) является самым высоким приоритетом того, что мы сейчас делаем, – заявил в марте 2016 года на встрече с коллективом ПСЗ "Янтарь" Алексей Рахманов. – Такое количество "ритуальных танцев" мы совершили вокруг министра обороны Индийской Республики, что, в общем и целом, решение о том, что эти корабли им нужны, – оно есть. И с учетом того, что завод заплатил за уже построенное у нас и кроме передачи заказчику нет других вариантов".

"В общих чертах планы таковы: два фрегата мы достраиваем для них сами, – разъяснил в апреле 2016 года начальник отдела маркетинга ПСЗ "Янтарь" Илья Пантелеев, – плюс передаем один корпус с высокой степенью насыщения, еще один корабль будет полностью строиться на индийской верфи под нашим техническим наблюдением". Как сообщили индийские СМИ, в Дели приняли решение закупить газотурбинные двигатели непосредственно на Украине. Для "Зори – Машпроекта" это была бы прямая выгода. Да еще какая! Ведь сначала это предприятие получило деньги от России и второй раз получит за то же самое от Индии.

По результатам встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа 15 октября 2016 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. Но, как вскоре выяснилось, это был не твердый контракт, а нечто вроде протокола о намерениях. И опять потянулись переговоры. Но стороны по-прежнему никак не могли договориться о стоимости сделки.

ЗИГЗАГИ МАРКЕТИНГА

В канун санкт-петербургского Международного военно-морского салона прошлого года Алексей Рахманов вдруг сообщил сенсационную новость о том, что окончательная сборка фрегатов "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356Р/М будет все-таки осуществлена для ВМФ РФ по откорректированному проекту с оснащением отечественными ГТУ производства НПО "Сатурн". Эту информацию на МВМС-2017 подтвердил и заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

На кораблях предусматривается размещение всережимной главной энергетической установкой в составе двух газотурбинных агрегатов, каждый из которых будет состоять из двух газотурбинных двигателей М70ФРУ максимальной мощностью по 14 000 л.с. каждый. То есть суммарная мощность ГЭУ составит 56 000 л.с. Казалось бы, здравый смысл возобладал!

Но оказалось, что радоваться преждевременно. Заявления о достройке фрегатов для ВМФ РФ были своеобразным маркетинговым шагом, а точнее, зигзагом. Расчет делался на то, что под влиянием информации о "переводе стрелок" по кораблям проекта 11356Р/М на российского заказчика в Дели дрогнут и пойдут на уступки Москве. Но очевидно, наши "маркетологи" забыли, что индийцы начали заниматься торговлей за несколько тысячелетий до того, как появились первые славянские племена. И обыграть их на этом поле чрезвычайно трудно.

Переговоры вяло продолжались. Но без результата – до тех пор, пока не стало известно о начале строительства головного фрегата проекта 17А на верфи "Мазагон Док". Его официальная закладка состоялась 28 декабря прошлого года. Всего планируется построить 7 таких кораблей, в том числе 3 на верфи "Гарден Рич Шипбилдерс энд Инжинирс". Но фрегаты эти весьма недешевы. Каждый из них обойдется примерно в 1 млрд долл. И похоже, правительство Индии использовало переговоры с Россией для давления на отечественных производителей, дабы те несколько сбросили цены на свою продукцию.

В результате, как поведал агентству "Интерфакс" в конце минувшего года генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов, "на сегодня контракт "Янтаря" с Минобороны продолжает действовать, однако строительство "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства либо какого-нибудь иного решения заказчика".

И О ДЕЛАХ ДОМАШНИХ

Минувший год оказался не просто неудачным, а провальным для российского кораблестроения. В строй вошло всего два (!) боевых корабля: фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Совершенный", который, как мы знаем, не доукомплектован вооружением (см. "Ждет ли нас новая Цусима", "НВО" от 22.12.17). Еще флот пополнился 8 боевыми катерами специального назначения проекта 03160 "Раптор" и противодиверсионными проекта 21980 "Грачонок" водоизмещением от 23 до 140 т. К ним еще можно присовокупить 6 10-тонных десантно-штурмовых лодок проекта 02800. Совсем негусто.

Не впечатляют и поставки флоту вспомогательных судов. Единственное своевременное пополнение в соответствии с контрактными обязательствами – вспомогательный ледокол "Илья Муромец" проекта 21180. Спасательные буксиры "Полярный конвой" (СБ-736) и СБ-737 проекта 02980, а также спасательно-буксирное судно СБ-739 проекта 22870 перешли из программы 2016 года. Остальные 9 так называемых судов обеспечения – небольшие рейдовые буксиры и водолазные катера.

В строй не вошли большой десантный корабль "Иван Грен", строящийся 14-й год (!), фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который 1 февраля отметит 12-й год со дня закладки, судно тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120, заложенное в ноябре 2012 года с контрактным обязательством передачи флоту до 25 ноября 2014 года. К сожалению, этот перечень можно продолжать и продолжать. Между тем 18 декабря прошлого года президент ОСК Алексей Рахманов заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы": "В этом году по нашей линии мы скорее всего не успеем сдать один корабль, точнее, одно судно, которое мы строим для Военно-морского флота. На сегодняшний день сдано четыре (очевидно, корабля. – А.М.), еще будет сдано два и два останутся "в долгах". Вы что-нибудь поняли?

Все это – следствие обычного шапкозакидательства со стороны руководителей судостроительной отрасли и отсутствия должного контроля и умелого управления со стороны соответствующих подразделений Министерства обороны РФ. Адмирал Степан Макаров – выдающийся теоретик военно-морского строительства и практик военно-морского искусства, в честь которого назван фрегат, вступивший недавно в боевой состав ВМФ, не уставал напоминать своим подчиненным латинскую мудрость: Si vis pacem, para bellum – "Если вы хотите мира, готовьтесь к войне". Этот завет ныне захлебывается в море речей, бравурных маршей и парадных шоу.

Александр Федорович Мозговой – независимый журналист.