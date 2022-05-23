Что модернизация, что погибель

Удивительные приключения боевых кораблей в ремонтных доках

Представитель Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь», входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил корреспонденту ТАСС, что сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтийского флота в середине мая текущего года.

Безусловно, если это случится, то станет значимым событием для ВМФ.

ОПРАВДЫВАЯ НАЗВАНИЕ

«Неустрашимый» долгое время был лицом Российского флота. Они практически ровесники, поскольку корабль был введен в строй ВМФ в декабре 1990 года. И буквально с первых дней включился в активную службу.

Корабль пять раз участвовал в совместных с ВМС НАТО маневрах BALTOPS. В 2003 году «Неустрашимый» обеспечивал официальный визит президента Владимира Путина в Лондон. Тогда на борту корабля состоялось подписание ряда российско-британских документов.

Его появление в 2004 году в Лиссабоне стало первым визитом российского боевого корабля в Португалию с XVIII века и предваряло официальный визит президента РФ в эту страну. В том же году в порту Канн «Неустрашимый» принял участие в праздновании Дней российской культуры во Франции.

А уже в следующем году «Неустрашимый» нес боевую службу в Норвежском море. В сентябре 2006 года сторожевик эскортировал датский корабль Esbern Snare, перевозивший прах императрицы Марии Федоровны для перезахоронения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

С осени 2008 года «Неустрашимый» первым из российских кораблей приступил к антипиратской вахте в районе Африканского Рога. Он обеспечил проводку через опасные воды около 60 судов, трижды применял оружие для отражения атак морских разбойников. За время семимесячной боевой службы СКР прошел свыше 40 тыс. миль. Он давно нуждался в среднем ремонте, но его по-прежнему продолжали гонять в хвост и гриву.

Полноценного среднего ремонта корабль так и не дождался, хотя после похода в Аденский залив в ходе полугодового апгрейда на «Янтаре» на СКР заменили все четыре дизеля, две турбины и все холодильные машины. И сразу же «Неустрашимый» снова послали к берегам Сомали. В 2013 году состоялся и третий антипиратский рейд.

В конце концов сторожевик загнали как скаковую лошадь. За 19 лет службы он пробежал 120 тыс. миль. Такая нещадная эксплуатация объяснялась тем, что к тому времени корабли океанской зоны в составе ВМФ можно было пересчитать по пальцам. А «Неустрашимый» был самым молодым из них, самым ходким и маневренным.

САМЫЙ-САМЫЙ

«Неустрашимый» стал головным СКР проекта 11540 «Ястреб» разработки Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. При полном водоизмещении 4350 т и максимальной скорости хода 29 узлов корабль предназначается для поиска, обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки десантов и решения других задач.

«Неустрашимый» несет сбалансированное вооружение: универсальную 100-мм артиллерийскую установку АК-100, ЗРК малой дальности «Кинжал» (32 ракеты), две установки ЗРАК «Кортик», противолодочный ракетный комплекс «Водопад», два трехтрубных 533-мм противолодочных торпедных аппарата, реактивный бомбомет РБУ-6000, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

В состав штатного вооружения входили также две счетверенные пусковые установки противокорабельных ракет (ПКР) «Уран». Но «Неустрашимый» их не получил, поскольку ко времени сдачи СКР флоту этот комплекс еще не был готов.

Всего планировалось поставить ВМФ 70 «Ястребов». Однако с крушением СССР эти планы рухнули. Правда, в июле 2007 года удалось ввести в строй второй корабль несостоявшейся серии – «Ярослав Мудрый», уже с «Уранами». Вскоре он сменил «Несокрушимого» в дальних океанских походах.

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В начале 2014 года «Неустрашимый» был наконец поставлен на ремонт и модернизацию на ПСЗ «Янтарь». Окончание всех работ планировалось в ноябре 2017 года. В СМИ регулярно появлялись заявления руководителей предприятия о скором окончании ремонта. И так же регулярно сроки возвращения сдвигались вправо.

В феврале 2018 года на ремонтируемом корабле возник пожар. Из отсека повалил густой черный дым. Силами пожарной части №7, которая находится рядом с заводом «Янтарь», удалось быстро справиться с огнем.

В 2020 году, когда на СКР уже заселился экипаж, снова вспыхнул пожар, причем рядом с артиллерийским погребом. Огонь мог вызвать детонацию боезапаса и разнести весь корабль. На сей раз мужество и героизм проявили матросы, старшины и офицеры СКР. Они спасли корабль от гибели.

В феврале 2021 года генеральный директор «Янтаря» Илья Самарин клятвенно обещал, что «Неустрашимый» передадут флоту до конца года. Но этого не случилось. Только 27 декабря корабль был переведен из Калининграда в Балтийск для заводских ходовых испытаний.

И снова посыпались обещания. Назывался срок сдачи СКР до конца января – но корабль лишь в конце февраля приступил к ходовым испытаниям. Затем крайний срок был обозначен до окончания первой декады апреля, а потом до конца месяца. И вот очередной перенос на середину мая.

Тут стоит напомнить, что «Неустрашимый» был заложен на «Янтаре» 25 марта 1987 года, а вошел в состав ВМФ 28 декабря 1990 года. То есть на создание головного корабля ушло три с половиной года, и протекало оно в трудную переломную эпоху. А вот его ремонт занял более восьми лет.

Может быть, на корабле наворочали такого, что мир изумится? Ничего подобного. Главным образом велись работы по обновлению механической части. Отремонтированы и установлены форсажные двигатели. Модернизированы обеспечивающие механизмы. Аналоговую аппаратуру заменили на цифровую. Установлена новая информационно-управляющая система – комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и технических средств для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и кораблем.

На СКР появился новый боевой пост управления артиллерией. Подверглась модернизации радиолокационная станция наблюдения «Фрегат». Установили новую цифровую навигационную станцию. А вот «Уран» на «Неустрашимом» почему-то так и не появился. Хотя кораблю дальней морской зоны, как правило, плавающему в одиночку, такой комплекс в наше неспокойное время крайне необходим.

ПОВТОРЯЯ СУДЬБУ «НЕУСТРАШИМОГО»

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» – практически сверстник «Неустрашимого». БПК заложили на «Янтаре» 28 февраля 1989-го, спустили на воду в декабре 1992-го, и передали флоту лишь 28 января 1999 года. Новые экономические реалии затормозили строительство корабля.

«Чабаненко» оказался единственным кораблем проекта 11551 – улучшенной версии БПК семейства 1155 разработки Северного ПКБ. Его полное водоизмещение – 8320 т, длина – 163,5 м, ширина – 19 м, осадка с обтекателем ГАС – 7,8 м. Двухвальная газотурбинная установка позволяет развивать максимальную 32-узловую скорость хода.

БПК нес мощный состав вооружения: две счетверенные пусковые установки сверхзвуковых ПКР «Москит» с дальностью поражения целей до 120 км, ЗРК «Кинжал», две установки ЗРАК «Кортик», два 533-мм торпедных аппарата для стрельбы ПЛУР «Водопад-НК» и противолодочными торпедами, два реактивных бомбомета противоторпедной защиты РБУ-12000 «Удав», спаренную 130-мм артиллерийскую установку АК-130, два вертолета Ка-27ПЛ с размещением в ангаре.

«Адмирал Чабаненко», как и «Неустрашимый», являлся венцом советского надводного кораблестроения. По ряду характеристик оба корабля превосходили зарубежные аналоги.

Как и «Неустрашимый», БПК «Адмирал Чабаненко» стал главным «ходоком» Российского ВМФ. Он бороздил воды Северной Атлантики, Средиземноморского и Карибского бассейнов. Первым среди наших военных кораблей со времен Второй мировой войны прошел Панамским каналом. В многочисленных портах демонстрировал Андреевский флаг. Нес и антипиратскую вахту. С ноября 2009 года по апрель 2010 года эскортировал 17 конвоев из более чем 60 судов в районе Африканского Рога и в Аденском заливе.

В апреле 2014 года (через три месяца после «Неустрашимого») «Адмирал Чабаненко» встал в ремонт и на модернизацию – только не на ПСЗ «Янтарь», а на судоремонтном заводе СРЗ-35 в Мурманске (позже корабль перевели на СРЗ «Нерпа» в Снежногорске). Несколько лет работы велись в вялотекущем режиме и только в последнее время активизировались. Судоремонтники даже обещают, что в четвертом квартале 2022 года БПК, который переквалифицировали во фрегат, выйдет на испытания.

В это верится с трудом, поскольку объем работ на «Адмирале Чабаненко» куда больше, чем на «Неустрашимом». Помимо замены электронного оборудования, на нем будут убраны пусковые установки ПКР «Москит», а вместо них установлены четыре четырехконтейнерных ПУ «Уран». В носовой части надстройки появятся два блока пусковых установок 3С14 по восемь ячеек каждая для вертикального размещения крылатых ракет «Калибр-НК», «Оникс», «Циркон» и баллистических противолодочных ракет «Ответ». То есть ударный потенциал корабля увеличится с 8 до 32 единиц. Легкая 100-мм артустановка А-190–01 придет на смену спаренной АК-130. Некоторые источники сообщают, что произойдет замена ЗРК «Кинжал» на новую версию ЗРК «Штиль» средней дальности.

Речь идет о глубокой модернизации корабля, и до конца года справиться с адаптацией систем вооружения и электроники вряд ли удастся. Даже если работы по обновлению механизмов, замене трубопроводов и кабель-трасс уже завершены. Поэтому не будем торопиться с прогнозами, а дождемся, когда «Адмирал Чабаненко» выйдет на испытания.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Тут, конечно, нельзя не вспомнить и об атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», который проходит модернизацию по проекту 11442М. Крейсер прибыл на «Севмаш» для ремонта в 1999 году. Но фактически работы по его радикальному омоложению начались лишь в 2013-м. По первоначальному контракту корабль должен быть передан флоту в 2018 году. Но где тот год? Давно остался за кормой.

Как принято в ОСК, сроки сдачи «Адмирала Нахимова» неоднократно переносились. Теперь говорят о конце 2023 года. Однако и здесь, похоже, желаемое в очередной раз выдается за действительное. Предстоит еще многое сделать и испытать. Поэтому крейсер ранее конца 2024 – начала 2025 года ожидать не стоит.

Промышленность никак не может справиться с ремонтом единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Фото РИА Новости

Ситуация с судостроением и судоремонтом в России может усложниться в связи с новыми западными санкциями. Говорят, в оборонных отраслях объем импортных комплектующих невелик и касается каких-то мелочей – например, судовой арматуры. Но без этих мелочей корабль нельзя отправить в плавание. По словам генерального директора ОСК Алексея Рахманова, по ключевым судовым компетенциям доля импортозамещения в кораблестроении уже составляет 97–99%. Осталось совсем немножко, еще чуть-чуть.

«У нас есть понимаемый план действий со стороны наших поставщиков, которые в течение ближайших 3–16 месяцев смогут найти решение по замещению тех недостающих элементов, которые позволят считать изделия на 100% произведенными в Российской Федерации», – заявил Алексей Рахманов недавно во время посещения ПСЗ «Янтарь». Остается только гадать, на сколько эти 3–16 месяцев растянутся.

И тут вспоминаются обещания начальника господина Рахманова – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в 2014 году, после начала первой волны санкций убеждал президента Владимира Путина, что проблема импортозамещения будет решена к концу 2017 году. Что-то пошло не так?

ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА

До сих пор мы перечисляли лишь большие надводные корабли, надолго застрявшие в ремонте. К сожалению, практика затягивания работ в неменьшей степени распространяется и на подводные лодки.

Здесь наиболее показательной является судьба АПЛ с крылатыми ракетами К-132 «Иркутск» проекта 949А разработки ЦКБ МТ «Рубин». Ее подводное водоизмещение – без малого 24 тыс. т, длина – 154 м, ширина – 18,2 м, максимальная скорость подводного хода – 32 узла, рабочая глубина погружения – 520 м, предельная – 600 м. Моряки окрестили эти циклопические субмарины за форму корпуса «батонами».

Вооружение АПЛ оказалось под стать ее богатырским размерам. 24 сверхзвуковые крылатые ракеты «Гранит» с 500-килограммовой обычной или ядерной боевой частью. Два 650-мм и четыре 533-мм торпедных аппарата с общим боезапасом в 24 торпеды и ракеты-торпеды. За рубежом атомоходы этого типа обосновано окрестили «убийцами авианосцев».

«Севмаш» сдал К-132 флоту в декабре 1988 года. В сентябре 1990-го лодка совершила подледный переход с Северного на Тихоокеанский флот. Там она исправно несла службу, а 23 мая 1996 года вместе с однотипной АПЛ К-456 «Вилючинск» (ныне «Тверь») успешно выполнила групповую стрельбу крылатыми ракетами по одной цели.

Но в следующем году АПЛ для экономии средств вывели в резерв. То есть не прослуживший и девяти лет корабль отправили в запас. В ноябре 2001 года «Иркутск» оказался на Дальневосточном заводе «Звезда», где должны были провести его средний ремонт.

Из-за отсутствия финансирования неспешный ремонт начался только в 2008 году. А в 2013 году планы пересмотрели. Было объявлено, что АПЛ пройдет глубокую модернизацию по проекту 949АМ, который, в частности, предусматривал замену 24 крылатых ракет «Гранит» на 72 ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Таким образом, ударный потенциал возрастал в три раза, и лодка получала возможность атаковать не только морские, но и береговые цели, причем на значительную глубину.

Ну и тут что-то не срослось. Фактически модернизацию начали в 2019 году. В проект 949АМ внесли изменения. В обновленном варианте лодка получит 48, а не 72 ракеты. Правда, теперь в их номенклатуру включены и гиперзвуковые «Цирконы».

Сообщалось, что АПЛ вернется в строй ВМФ в 2022 году и прослужит еще как минимум десять лет. Но уже ясно, что ранее середины следующего года подводный крейсер не пополнит Тихоокеанский флот.

Несложная арифметика показывает, что за 34 года в составе ВМФ «Иркутск» более 25 лет провел в отстое, ремонте и модернизации. Это совершенно ненормальная ситуация. То же относится и к другим российским АПЛ и ДЭПЛ, оказавшимся в ремонтах и модернизациях.

14 мая 2014 года был подписан контракт на капитальный ремонт и модернизацию титановых АПЛ Б-239 «Карп» и Б-276 «Кострома» проекта 945 «Барракуда» разработки ЦКБ «Лазурит». Предполагалось, что «Карп» вернется в состав флота в 2017 году, а знаменитая «Кострома», 11 февраля 1992 года «потопившая» в Кольском заливе американскую АПЛ Baton Rouge, – в 2020-м.

Корпуса лодок «расковыряли», но уже в марте 2015 года все работы на них остановили, посчитав, что обновление «Барракуд» обернется очень большими деньгами. Поскольку технологии, связанные с подводным титановым кораблестроением, во многом утрачены.

КТО ПОГАСИТ ИЗДЕРЖКИ?

Казалось бы, чуть больше повезло многоцелевым стальным АПЛ проекта 971 «Щука-Б» разработки СПМБМ «Малахит».

В конце прошлого и начале нынешнего века они были самыми продвинутыми отечественными атомоходами. Их подводное водоизмещение составляет 12770 т, длина – 110,3 м, ширина – 13,6 м. Оснащенные реактором ОК-650 мощностью 190 МВт, они развивают максимальную 33-узловую скорость подводного хода. Рабочая глубина погружения – 520 м, предельная – 600 м, автономность – 100 суток. Вооружение включает четыре 650-мм и четыре 533-мм торпедных аппарата, из которых можно стрелять крылатыми ракетами «Гранат», противолодочными ракетами-торпедами «Водопад-ПЛ» и «Шквал», разными типами торпед. При всем том экипаж этих насыщенных техническими средствами малошумных АПЛ благодаря внедрению средств автоматики оказался небольшим – 73 человека.

В конце июня 2011 года АПЛ К-328 «Леопард», отслужившая 18 лет, встала на ремонт и модернизацию по проекту 971М в северодвинском Центре судоремонта «Звездочка». Ее обещали вернуть флоту в 2015 году. Но только вывели из эллинга 25 декабря 2020 года. Срок сдачи перенесли на 2021 год. Однако лодка пока еще даже не вышла на ходовые испытания. И хотя в ЦС «Звездочка» утверждают, что атомоход вернется на Северный флот до конца года, похоже, что случится это только в следующем году.

Более запутанная ситуация с двумя «Щуками-Б» Тихоокеанского флота – К-391 «Братск» и К-295 «Самара», которые были введены в строй в 1989-м и 1995 году соответственно. «Братск» прославился тем, что во время боевой службы с 10 сентября по 25 ноября 1991 года 12 раз обнаруживал субмарины зарубежных ВМС с непрерывным слежением в 380 часов, что до сих пор остается рекордом среди противолодочных сил ВМФ РФ. А 2 декабря 1993 года атомоход впервые в истории ВМФ выполнил успешную стрельбу двумя крылатыми ракетами «Гранат» с разными полетными заданиями. В октябре 2003 года АПЛ прибыла в Северо-восточный ремонтный центр (СВРЦ). В течение девяти лет на лодке фактически никаких работ не проводилось.

АПЛ «Самара» унаследовала гвардейское звание от АПЛ К-133 проекта 627А, ко времени вступления в строй К-295 уже списанной. И «Самара» доказала, что не зря была удостоена этой чести. В 2000-х годах она совершила наибольшее число боевых служб среди лодок ТОФ.

Когда стало ясно, что СВРЦ не может справиться с модернизацией АПЛ по проекту 971М, ее вместе с «Братском» в 2014 году отправили Севморпутем в северодвинский ЦС «Звездочка» на борту голландского (бывшего советского) докового судна Transshelf. Семь лет «Братск» и «Самара» простояли на «Звездочке» в ожидании ремонта. Циркулировали слухи, что одну из лодок переделают по заказу Индии. Но, похоже, в Дели передумали брать в лизинг секонд-хенд.

И вдруг в январе текущего года прозвучала сенсационная новость о том, что «Братск» после девяти лет в ожидании ремонта, после транспортировки на зафрахтованном за валюту зарубежном судне и семи лет на «Звездочке» признана «непригодной к ремонту и восстанавливаться не будет». В нашей стране кто-нибудь за что-нибудь отвечает? И кто будет погашать понесенные убытки?

«Самаре» вроде бы повезло. Принято решение провести на АПЛ «ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтного срока службы» – то есть полная модернизация не состоится. Сдача лодки Тихоокеанскому флоту намечена на 2023 год, но источники в Минобороны не исключают, что это может произойти и позднее.

Не решен вопрос с ремонтом и модернизацией по проекту 971М АПЛ Северного флота К-461 «Волк», ожидающей на «Звездочке» апгрейда с 2014 года. Совершенно очевидно, что ранее намечавшийся на 2023 год срок ее возвращения флоту невыполним.

Мучительно долго тянется ремонт дизель-электрической подводной лодки Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус» разработки ЦКБ МТ «Рубин» на севастопольском 13-м судоремонтном заводе. До 2014 года эта субмарина считалась первой на нашем флоте с водометным движителем и единственной такой в составе российского Черноморского флота. Она также долгое время провела в походах и учениях.

После присоединения Крыма к России кому-то пришла в голову идея капитально отремонтировать заслуженную подлодку на предприятии, которое этим давно не занималось. И пошло-поехало. Срок сдачи ДЭПЛ назначили на 2015 год, потом на 2017-й, затем сдвинули на 2019-й. Только в мае 2021 года субмарина вышла на испытания. Словом, ремонт растянулся на восемь лет. Тогла как новые подлодки проекта 06363 строятся за три года.

ЖЕРТВА НЕДОРЕМОНТА

Ну и, конечно, нельзя не сказать о флагманском корабле Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере «Москва». Сегодня не имеет значения, почему на его борту возник пожар, приведший к детонации боеприпасов. Ясно одно: крейсер, находящийся в составе ВМФ 40 лет, по своему техническому состоянию не был готов к бою и походу.

Корабль 1-го ранга просто не должен гибнуть из-за короткого замыкания или попадания в него ПКР класса «Нептун». Можно с полным основанием утверждать, что гибель «Москвы» явилась следствием недоремонта.

Еще в июле 2019 года стало известно о низком техническом состоянии крейсера. Его надо было либо списывать, либо капитально ремонтировать и модернизировать. Сначала хотели провести апгрейд корабля на северодвинской «Звездочке» по типу того, что был осуществлен на однотипном крейсере «Маршал Устинов» в 2011–2016 годах. Но посчитали, что это слишком дорогое удовольствие.

В результате контракт на ремонт, который громко именовался «капитальным», был подписан с Севастопольским морским заводом. В июле 2020 года «Москва» вышла из дока. На ней отремонтировали ГЭУ, заменили дизель-генераторы, сотни метров кабель-трасс и ряд радиотехнических систем. Как заявили представители завода, «корабль прослужит после ремонта не один десяток лет».

Не прослужил. Севморзавод не обладал, как принято нынче вычурно говорить, необходимыми компетенциями для капремонта кораблей такого класса. Гибель крейсера стала не только трагедией, но и нанесла огромный репутационный ущерб ВМФ и всей нашей стране.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.