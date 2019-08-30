В России испытывают гиперзвуковую ракету "Циркон"

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что в России проводятся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", о которой говорил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Работа ведется интенсивно, закончится в согласованные с заказчиком сроки", — сказал Обносов на авиасалоне МАКС-2019, его слова приводит ТАСС.

Конкретные даты он не уточнил. При этом гендиректор компании отметил, что пока рано говорить о возможности создания "Циркона" для ударов по наземным целям, поскольку нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что работа над отечественной гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет завершена в срок. Он рассказал, что она способна развивать скорость полета до 9 Махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетит порядка 500 тыс. человек.