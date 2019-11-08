Уничтожить верфь: как Россия расправится с авианосцами США

Российский эксперт назвал способ уничтожить сразу все авианосцы США

Удар по единственной в США верфи, на которой строятся и ремонтируются атомные авианосцы, нанесет непоправимый удар по всему американскому авианосному флоту, считает российский эксперт. По его словам, такой сюжет возможен в случае возникновения реального конфликта. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что России нужны средства, которые можно будет потенциально использовать против авианосцев противника.

Чтобы нанести непоправимый ущерб сразу всему авианосному флоту США, нужно ударить по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния): она единственная в стране способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Как рассказал эксперт, на этой верфи расположены три стапеля, которые могут принять такие корабли. Согласно действующему плану, два таких помоста предназначены для ремонта, а один - для постройки.

По словам Сивкова, в случае военного конфликта по единственной верфи могут ударить крылатые ракета в обычном снаряжении.

В середине сентября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что США тратят большие средства на авианосные группировки. В связи с этим глава военного ведомства задался вопросом, нужны ли России пять - десять авианосцев, если она "не собирается ни на кого нападать". "Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну", - решил Шойгу. Он обратил внимание, что это дешевле и эффективнее.

Некоторое время спустя предположение, какое именно оружие имел в виду Шойгу, высказали китайские журналисты. В издании Sohu выразили мнение, что министр мог говорить о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Журналисты обратили внимание, что за несколько дней до интервью Шойгу атомная подводная лодка К-186 "Омск" выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700, которая успешно поразила морскую цель на расстоянии 350 км. Об этом пуске 16 сентября сообщил телеканалу "Звезда" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. Он уточнил, что в качестве мишени в тренировочном пуске использовалось судно, имитировавшее надводный корабль условного противника.

Китайские журналисты задались вопросом, не является ли "Гранит" тем самым оружием, которое, как сказал российский министр, может использоваться против авианосцев.

В Sohu уточнили, что дальность действия П-700 варьируется от 20 до 650 км, а радиус воздушной зоны ограниченного доступа вокруг авианосца США обычно оценивается в 550 км. В статье также указали, что К-186 "Омск" способна переносить до 24 "Гранитов", а такое сочетание оружия еще во время "холодной войны" считалось "кошмаром авианосца".

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что китайские журналисты отчасти могут быть правы в своих предположениях. Он рассказал ФАН, что ракеты П-700 на Западе действительно называют убийцами авианосцев.

"Но комплекс "Гранит" далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта "Орлан" - "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", который сейчас находится на модернизации", - пояснил Дандыкин.

Он, в свою очередь, предположил, что Шойгу мог иметь в виду более новые вооружения, например, ракеты "Калибр", которые применялись в Сирии, или гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Сегодня в России уже проводятся испытания противокорабельной ракеты "Циркон", о которой говорил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, сообщал в конце августа гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Работа ведется интенсивно, закончится в согласованные с заказчиком сроки", - сказал он на авиасалоне МАКС-2019.

Он не уточнил конкретные даты, но отметил, что пока рано говорить о возможности создания "Циркона" для ударов по наземным целям. По его словам, для этого нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.

Владимир Путин 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что работа над "Цирконом" будет завершена в срок. Он уточнил, что оружие будет способно развивать скорость полета до девяти Махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Кристина Сизова