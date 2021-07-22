Разработчик не видит проблем в создании наземной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - С разработкой наземной версии новой российской морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" не должно возникнуть больших трудностей, если такая задача будет поставлена, сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Появиться ей на земле: будет задача - появится. Это будет проще, чем запускать с лодки (подлодки - ИФ) и корабля", - сказал Обносов в среду на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском.

Обносов заявил, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и все идет по графику.

"Система очень сложная, в ряде пусков участвовал лично - потрясающе. Надеюсь, что все, что запланировано, будет исполнено", - сообщил Обносов.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В марте 2020 года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал испытания гиперзвукового оружия подводными лодками.

19 июля российские военные сообщили, что проведено очередное испытание ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". "В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", - заявили в Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7-ми Махов", - говорилось в сообщении Минобороны.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.

Военное ведомство сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в декабре, ноябре и октябре 2020 года.