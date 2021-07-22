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ТАСС

В КТРВ сообщили, что разработка гиперзвуковой ракеты "Циркон" идет по графику

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава корпорации Борис Обносов назвал новую ракету прорывным образцом вооружения

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Разработка гиперзвуковой ракеты "Циркон" идет в соответствии с графиком. Об этом журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Разработка "Циркона" идет по графику", - проинформировал он.

По словам главы КТРВ, новая ракета является прорывным образцом вооружения. "Это очень сложное оружие. Я лично присутствовал на нескольких испытаниях. Потрясающий эффект", - сообщил Обносов.

Он добавил, что в разработке гиперзвукового оружия останавливаться нельзя. "Наши конкуренты могут догнать нас по гиперзвуку, если мы остановимся", - подчеркнул Обносов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

Разработка боеприпасов для беспилотников

Обносов заявил, что разработка авиационных средств поражения (АСП), предназначенных для оснащения ударных беспилотных летательных аппаратов является одним из ключевых приоритетов КТРВ.

"Это для нас приоритет. Несколько лет назад мы работали по теме "Колибри", в рамках которой был сформирован необходимый научно-технический задел для создания инерциальных систем наведения и головок самонаведения, нашедших практическое применение в малогабаритных боеприпасах", - сказал он.

По его словам, КТРВ располагает всеми компетенциями для производства малогабаритных высокоточных боеприпасов для оснащения ударных беспилотников. "В настоящее время в корпорации имеется необходимый научно-технический задел для создания высокоточных АСП калибра 50 и 100 кг", - отметил Обносов.

Он добавил, что по созданию АСП для таких беспилотников корпорация плотно работает с такими компаниями, как "Кронштадт" и "Уральский завод гражданской авиации".

Экспорт КТРВ

Обносов сообщил, что экспорт КТРВ превысит $1 млрд в 2021 году.

"По итогам 2020 года объем экспорта продукции военного назначения составил $800 млн. В текущем году превысим $1 млрд", - проинформировал Обносов.

По его словам, рост экспорта продукции военного назначения будет обеспечен за счет создания новых изделий. "В связи с этим большое внимание уделяется опытно-конструкторским работам", - проинформировал Обносов.

Глава КТРВ отметил, что общий объем выручки корпорации в 2020 году составил 240 млрд рублей. "Это на 7% больше показателей предыдущего года", - добавил он.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
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