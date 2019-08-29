Солнце, десантный тренажер и Су-57. Чем запомнился первый день МАКС-2019

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьсот двадцать семь компаний со всего мира, более 80 мероприятий деловой программы, воздушный показ 92 самолетов и вертолетов, 161 летательный аппарат на статической экспозиции — вчера в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2019. До четверга включительно на форуме — бизнес-мероприятия и деловые встречи, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Посмотреть в этом году есть на что. О самом интересном в первый день Международного авиакосмического салона — в материале РИА Новости.

Новинки форума

С погодой посетителям МАКС-2019 повезло — с утра над аэродромом ЛИИ имени Громова ясное небо с редкими облаками. На площадке авиасалона — аншлаг. Несмотря на то что первые дни МАКС-2019 отведены деловой программе, вокруг много посетителей с детьми. По вполне понятным причинам особым интересом гостей форума пользуется гвоздь программы — новейший истребитель пятого поколения Су-57 (бортовой номер 057 синий), впервые представленный на статической экспозиции. Но первыми к нему устремляются президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, торжественно открывшие МАКС-2019 в полдень. Главы государств внимательно осмотрели машину, заглянули в кокпит и пообщались с пилотом. Интерес Эрдогана к российскому самолету пятого поколения более чем понятен — не так давно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией зенитно-ракетных систем С-400 у Москвы.

Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Четверка собратьев Су-57 со статической экспозиции демонстрирует групповой и индивидуальный пилотаж в небе, исполняя сложнейшие фигуры. Вишенка на торте — посадка одного из истребителей, выпускающего тормозной парашют еще до касания шасси взлетно-посадочной полосы. Этот хитрый прием применяется, чтобы сократить пробег самолета по ВПП. А следом за "пятьдесят седьмыми" в небо поднимается еще один дебютант МАКС — перспективный среднемагистральный пассажирский МС-21-300, производство которого развернуто на Иркутском авиазаводе. Этот самолет способен доставить до 211 пассажиров на расстояние в шесть тысяч километров. МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что Boeing 737MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.

Из других новинок, представленных на МАКС-2019, можно отметить полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, вертолет "Ансат" с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus, первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ и топливозаправщик Ил-78М-90А.

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого. Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Уникальные беспилотники

В этом году на статической экспозиции представлены более 160 летательных аппаратов различного назначения. Здесь есть как серийные машины вроде истребителей Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-160, Су-34, так и экспериментальные, не пошедшие в серию. К ним относятся, например, прототипы истребителей пятого поколения Су-47 "Беркут" и МиГ-1.44. Боевые вертолеты представлены ударными Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, в том числе и корабельной модификации Ка-52К "Катран". Есть и машины, заточенные под экспорт, — Ми-35М и Ми-28НЭ в непривычном для российской армейской авиации "цифровом" камуфляже.

Особое внимание на МАКС-2019 уделено беспилотникам. К новинкам относится, например, перспективный многоцелевой летательный аппарат тяжелого класса от компании "Кронштадт". Этот гигант с размахом крыла аж в 30 метров способен находиться в воздухе 40 часов, нести тонну полезной нагрузки и подниматься на высоту 12 километров. Он может выполнять мониторинг арктических регионов и морской экономической зоны, воздушное патрулирование больших территорий, экстренно доставлять грузы на значительное расстояние.

А вот новейший российский ударный стелс-беспилотник С-70 "Охотник" на МАКС-2019 не показали, ограничившись демонстрацией макета. Впрочем, на модели можно рассмотреть любопытную деталь — плоское сопло реактивного двигателя, явно отличное от того, что Министерство обороны недавно показало в ролике с первым полетом этого БПЛА. Такое техническое решение позволяет сильно снизить заметность "Охотника". Очевидно, на макете С-70 представлен в законченном виде, с двигателем нового поколения.

Еще одна любопытная новинка в стане БПЛА — беспилотное воздушное судно вертолетного типа БВС ВТ 500 от АО "НПП "Радар ММС" с соосной схемой расположения несущих винтов, как у вертолетов КБ Камова. Он может поднять в воздух до 150 килограммов груза и способен решать широкий круг задач.

"Это универсальная платформа, — рассказал РИА Новости исполнительный директор АО "НПП "Радар ММС" Иван Анцев. — Наш беспилотник предназначен для ведения разведки, доставки грузов на большое расстояние, поисковых и спасательных работ. На борту есть место для дополнительного оборудования — радиолокационной и оптиколокационной станции, магнитометра и другого. В перспективе он сможет поднять в воздух и человека — это пригодится, например, при эвакуации пострадавшего с места аварии. Беспилотное воздушное судно способно находиться в воздухе четыре-пять часов".

Пилоты у учебно-тренировочного самолета Як-152 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Широкую номенклатуру беспилотников в этом году представил Китай. Среди них новейший тяжелый ударный Wing Loong II, принятый на вооружение ВВС НОАК в ноябре 2018-го. Он способен нести до 12 ракет "воздух — поверхность". Этот дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен подниматься на девять километров, находиться в воздухе до 32 часов и разгоняться до 320 километров в час.

Тренажер для десанта

В крытых павильонах авиасалона МАКС-2019 представлены макеты различных летательных аппаратов, элементы бортового радиоэлектронного оборудования, экипировка летчиков и многое другое. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на своем стенде демонстрирует выставочные образцы всех авиационных средств воздушного поражения, стоящих на вооружении российских боевых самолетов — от ракет "воздух — воздух" до корректируемых авиабомб. Корпорация "Вымпел" представила свои новые проекты — "Национальную систему контроля космического пространства", "Локальную навигационную систему", "Систему обнаружения космической радиолокационной разведки" и "Систему излучения интеллектуальных помех космическим аппаратам радиолокационной разведки".

Особняком стоит стенд АО "Северный пресс", демонстрирующего на МАКСе тренажер для парашютистов "Кудесник", разработанный предприятием совместно с Рязанским гвардейским высшим воздушно-десантным командным училищем. Изначально он был создан для подготовки десантников, но АО "Северный пресс" выпустило гражданскую версию, которую может опробовать на себе любой желающий. Порцию адреналина обеспечивает шлем виртуальной реальности и динамическая поворотная платформа, которая крутит "парашютиста" во всех плоскостях, имитируя все этапы прыжка — от отделения от самолета и свободного падения до приземления. А мощные вентиляторы, дующие в лицо, воспроизводят набегающие потоки воздуха.

"Имитация прыжка — полная, — расскзала РИА Новости инженер-конструктор АО "Северный пресс" Ольга Зарецкая. — И это не просто аттракцион. Наш тренажер позволяет отработать различные нештатные ситуации, которые могут произойти с парашютистом в воздухе. Здесь можно потренироваться менять свое положение по крену и тангажу, правильно группироваться в воздухе во время свободного падения, заходить на посадку против ветра и многое другое".

Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Высший пилотаж

Но главная изюминка авиасалона МАКС-2019 — выступления групп высшего пилотажа, которые будут проходить все дни форума. Посетители станут свидетелями красочного шоу в исполнении групп "Стрижи", "Русские Витязи", "Соколы России", Baltic Bees, "Русь", "Колибри", ANBO и "Первый полет". Посетителям авиасалона также представится возможность ознакомиться с советскими истребителями И-15бис, И-153 "Чайка", МиГ-3, МиГ-15 и штурмовиком Ил-2.

Любителей авиатехники прошлых лет ждет приятный сюрприз — самолет Ил-2 можно будет увидеть не только на земле, но и в небе. Кроме того, в программе демонстрационных полетов заявлены МиГ-3 и МиГ-15.