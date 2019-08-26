Роскосмос подтвердил повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с МКС 27 августа

Продолжительность операции составит около 25 минут, сообщили в госкорпорации

ТАСС, 25 августа. Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила, что вторая попытка стыковки российского корабля "Союз МС-14", на борту которого находятся робот "Федор" и грузы, с Международной космической станцией (МКС) назначена на 06:12 мск вторника, 27 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роскосмоса.

Ранее о повторной попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с МКС, назначенной на утро вторника, сообщило NASA.

"С целью обеспечения условий для стыковки на понедельник, 26 августа, запланирована перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента МКС", - отмечается в сообщении.

"Расчетное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 06:34 мск, стыковка к "Поиску" - в 06:59 мск [в понедельник 26 августа], - сообщили в госкорпорации. - Продолжительность операции составит около 25 минут. Стыковку проведет в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана".

"Данная операция будет проведена с целью освобождения стыковочного узла служебного модуля "Звезда", к которому 27 августа 2019 года в 06:12 мск должен пристыковаться корабль "Союз МС-14", - отметили в Роскосмосе. Там добавили, что в воскресенье экипаж проводит на борту МКС тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервацию корабля "Союз МС-13".

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 08:30 мск. Однако после приближения к станции корабль начал от нее отдаляться. Диктор в ходе трансляции NASA сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. Он уточнил, что в ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза". Как отметили в воскресенье в NASA, система "Курс" на модуле "Звезда" была проверена и работает "идеально".