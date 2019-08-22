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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

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Подлодки класса Collins
Подлодки класса Collins ВМС Австралии.
Источник изображения: www.janes.com

Вашингтон. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", - заявил он на пресс-конференции.

Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана - ИФ) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Иран
США
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