Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер
Подлодки класса Collins ВМС Австралии.
Источник изображения: www.janes.com
Вашингтон. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", - заявил он на пресс-конференции.
Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана - ИФ) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе".
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