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20.08.2019
ЦАМТО

Юрий Ушаков: вопросы поставки Турции второй партии имущества из состава ЗРС С-400 прорабатываются

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 19 августа. Вопрос поставок второй партии имущества из состава ЗРС С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается, переговоры двух стран в сфере ВТС ведутся по самому широкому перечню вопросов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 16 августа журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400 в рамках существующих договоренностей", – сказал Ю.Ушаков.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что элементы второй батареи российских С-400 доставят в страну в августе-сентябре, отмечает агентство.

На вопрос о том, ставит ли турецкая сторона официально вопрос о возможных поставках истребителей Су-35, Ю.Ушаков ответил, что "конкретно по самолетам" он не стал бы говорить. "Что касается военно-технического сотрудничества, то переговоры с турецкой стороной ведутся по самому широкому перечню вопросов", – добавил он.

Как напоминает "РИА Новости", об интересе Турции к российским истребителям поколения 4++ написала местная газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник. По ее информации, заинтересованные ведомства оценят российское предложение и, в случае положительного решения, дадут старт переговорам.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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