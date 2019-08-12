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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Афганский президент на фоне переговоров талибов и США заявляет о недопустимости иностранного вмешательства в дела Афганистана

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Ашраф Гани
Ашраф Гани.
Источник изображения: РИА Новости

Дубай. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Иностранные силы не имеют права вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявил в воскресенье президент страны Ашраф Гани на фоне продолжающихся переговоров США с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Наше будущее нельзя определять извне, идет ли речь о (переговорах - ИФ) в столицах наших друзей, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решена здесь, на родине. Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши дела", - цитирует агентство Associated press (AP) президента Гани, выступившего после молитвы на празднике 'Ид аль-адха (Курбан-байрам).

При этом он указал на важность президентских выборов, которые должны пройти в Афганистане в сентябре.

В Дохе в настоящее время проходит очередной раунд переговоров представителей США и талибов. Представитель "Талибана" в минувший вторник сообщил, что делегациям в ходе переговоров в Катаре удалось решить разногласия по выводу американских войск из Афганистана.

AP отмечает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад пытается добиться мирного соглашения с талибами к 1 сентября: ожидается, что в обмен на вывод из Афганистана 20 тыс. солдат США и НАТО талибы гарантируют, что Афганистан не станет пристанищем для экстремистских групп.

В то же время талибы отказываются вести переговоры напрямую с афганским правительством, считая его марионеткой США.

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Страны
Афганистан
Катар
Литва
США
Проекты
NATO
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