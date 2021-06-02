Советские танки на службе бундесвера

Вооружение армии ГДР Берлин распродавал уникальными темпами, но кое-что оставил и себе

После поглощения ГДР новые ВС объединенной Германии («Вырождение нибелунгов») формально достигли огромной военной мощи – семь тысяч танков, почти девять тысяч БМП и БТР, 4,6 тысячи артсистем, более тысячи боевых самолетов. Берлин продемонстрировал уникальные темпы ликвидации этой силищи путем ее утилизации и распродажи по всем азимутам, что автоматически закрыло идею реванша.

Почти вся техника ННА ГДР («На рубеже систем») была сразу выставлена на продажу. Лишь истребители МиГ-29 более 10 лет летали в составе люфтваффе, затем их обладателями стали ВВС Польши. Некоторое время пробыли в списках бундесмарине некоторые корабли и катера ВМС ГДР, но постепенно распродали и их, главным покупателем стали ВМС Индонезии. Крупным приобретателем техники ННА стали ВС Финляндии, которые получили 97 танков Т-72, 140 БМП-1, 72 САУ 2С1, почти 400 буксируемых орудий Д-30 и М-46, 36 РСЗО RM-70. Более тысячи БМП-1 и МТЛБ купила Швеция.

Ряд стран Запада приобрел технику бывшей ГДР для ознакомления, а не для того, чтобы принять на вооружение. Разумеется, рекордсменом стали США, получившие 86 Т-72, 21 БМП-1 и 15 БМП-2, 10 БТР и 17 МТЛБ, 11 2С1 и 9 2С3, 1 орудие Д-30 и 2 Д-20, 2 RM-70 и 4 БМ-21. В Швецию ушли с той же целью пять Т-72, в Канаду – восемь Т-72, в Бельгию – по одному Т-72, Т-55, БМП-1, БТР-70, две САУ 2С1 «Гвоздика». При этом судьба части техники ННА до сих пор неясна, ее нет ни в списках проданной, ни в отчетах об утилизации. Это полторы сотни Т-72, более 700 БТР-70, 86 САУ 2С3.

Техника ВС ФРГ распродавалась ничуть не менее активно. Наряду с США страна стала основным донором передачи вооружений сухопутных войск и ВВС от «центральных» членов НАТО к «периферийным» странам с целью ее вывода из-под ограничений ДОВСЕ.

“ Наиболее успешно в последние три десятилетия в Германии развивается флот. Правда, количественный состав бундесмарине уменьшился, как и остальные виды германских ВС, но обновился качественно ”

Разумеется, очень большой популярностью у покупателей как в Европе, так и за ее пределами до сих пор пользуется танк «Леопард-2». Для Испании, Швеции и Греции была реализована схема, когда они сначала получали танки «Леопард-2А4» из наличия бундесвера (Испания и Швеция – в аренду, Греция – навсегда), а затем развертывали лицензионное производство у себя (219 «Леопард-2А5» в Испании и 120 в Швеции, 170 «Леопард-2А6» в Греции). При этом Мадрид выкупил 108 арендованных танков, Стокгольм же вернул как минимум 142 машины из 160 обратно в ФРГ. ВС Турции получили из наличия бундесвера 354 «Леопарда-2А4», из которых не менее девяти потеряли в 2016–2017 годах в Сирии, чем развеяли миф о неуязвимости этой машины. Финляндия купила 124 «Леопарда-2А4» в Германии, а теперь докупает сотню «Леопард-2А6» в Голландии. Также получали танки из немецкого наличия канадская армия, затем армии Чили и Сингапура, последними покупателями подержанных иномарок стали Польша и Индонезия. После этого в бундесвере осталось менее 600 таких танков, что сделало дальнейшую их распродажу невозможной (наоборот, Германия теперь возвращает танки из Швеции, Швейцарии и Голландии). Часть оставшихся танков будет модернизирована по новейшему варианту «Леопард-2А7». Кроме того, в ФРГ после многолетнего перерыва начали производить танки этой модификации. Первым покупателем стал Катар, также «седьмые» начали покупать для армии Сингапура.

По миру разошлись более 1,3 тысячи «Леопардов-1», еще до 900 танков этого типа утилизировано, осталось около двухсот. Таким образом, танковый парк бундесвера с 1990 года сократился почти в десять раз (на самом деле даже больше, потому что оставшиеся «Леопарды-1» также будут проданы или утилизированы).

ВС Чили и Индонезии, кроме «Леопардов», закупили также «Мардеры», сейчас эти БМП поступают в армию Иордании. Всего же распродано более 400 этих БМП, более тысячи утилизировано. Кроме того, проданы и утилизированы все или почти все танки М48, САУ М109 и М110, а вот что касается БТР М113, видимо, их осталась еще почти половина (слишком много произвели в свое время). Также ушли из состава люфтваффе практически все боевые самолеты американского производства. Реализованы, превращены в музеи или разрезаны на металл все или почти все ПЛ проектов 205 и 206, а также ракетные катера.

Производство и импорт новой техники по количеству совершенно не компенсируют выбывание старой. Особенно это касается танков, которых для себя Германия не выпускает вообще, только модернизируя имеющиеся. Для замены «Мардеров» в 2015 году начато производство БМП «Пума», но изначально было запланировано выпустить всего 410 единиц, а затем партию сократили до 350. Также ведется производство БТР и бронеавтомобилей «Боксер», «Феннек» (обе машины разработаны совместно с Голландией) и «Динго», но они ориентированы на противопартизанскую, а не классическую войну. Это же относится к шведским сочлененным БТР BvS-206 и швейцарским бронеавтомобилям «Игл», закупаемым Германией. Как минимум по одному «Мардеру», «Фуксу», «Иглу» и «Феннеку» и пять «Динго» было потеряно бундесвером в Афганистане.

В 1998 году в Германии было начато производство 155-мм САУ PzH-2000, которая многими специалистами считается лучшей в мире. По немецкой лицензии она также производилась в Италии и Голландии, по 24 САУ были заказаны Грецией и Катаром. Для собственной армии было выпущено лишь 185 таких САУ, причем Берлин уже начал их распродажу (из наличия бундесвера PzH-2000 приобрели Хорватия и Литва). От буксируемой артиллерии Берлин отказался вообще.

Германия продала почти половину ранее приобретенных у США ЗРС «Патриот», оставшиеся, впрочем, были модернизированы по варианту РАС3. В 2003-м начато производство для ВВС соответствующих стран англо-немецко-итальянско-испанского истребителя «Тайфун». Люфтваффе изначально предполагало приобрести 250 самолетов, потом план урезали до 180, а затем – до 14 единиц, и сейчас он уже выполнен. Для замены первых 30 «Тайфунов» предполагается купить еще 38 машин этого типа, а для замены «Торнадо» (лишь очень частичной) – 30 американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F и 15 самолетов РЭБ ЕА-18G. В очень отдаленной перспективе предполагается совместное с Францией и Испанией создание истребителя шестого поколения (при пропуске пятого).

Также завершается программа производства франко-немецкого ударного вертолета «Тигр», бундесвер получит 80 таких машин.

Наиболее успешно в последние три десятилетия в Германии развивается флот – как собственный, так и экспортные поставки. Правда, количественный состав бундесмарине уменьшился, как и остальные виды германских ВС, но обновился качественно.

Вместо 24 ПЛ проектов 205 и 206 немецкие ВМС теперь имеют лишь шесть ПЛ проекта 212, но многие специалисты считают их лучшими в мире неатомными субмаринами. С некоторыми изменениями и по искусственно заниженной цене Германия построила шесть ПЛ того же проекта для ВМС Израиля (в свою очередь в Израиле немцы закупают ПТРК «Спайк» и разведывательные БЛА). Кроме того, ПЛ проекта 212 по немецкой лицензии строят в Италии, по модифицированному экспортному проекту 214 – в Греции и Республике Корея.

Как уже сказано, бундесмарине избавился от легких сил (ракетных катеров), зато количество крупных надводных кораблей даже увеличилось. На смену «Гамбургам» и «Бременам» пришли фрегаты типов «Бранденбург» и «Заксен», а также корветы типа «Брауншвейг». Ведется строительство фрегатов типа «Баден-Вюртемберг». Вооружение для фрегатов приобретается по-прежнему в США и Италии. Очень популярным экспортным товаром Германии стали фрегаты семейства МЕКО2000. Различные варианты этого корабля приобрели флоты Греции, Турции, Австралии, Новой Зеландии, Алжира, ЮАР.

Несмотря на беспрецедентные сокращения, немецкие ВС остаются одними из сильнейших в НАТО, поскольку почти во всех армиях альянса имели место ненамного меньшие сокращения. При этом можно сказать, что ВПК Германии теперь мощнее, чем ее армия. По крайней мере он обеспечивает стране высокие доходы от экспорта вооружения, техники и оборудования военного назначения.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года