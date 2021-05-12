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Военно-промышленный курьер

На рубеже систем

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Источник изображения: Фото: wikiwand.com

Чем отличались вооруженные силы ГДР и ФРГ до объединения Германии

В годы холодной войны советская пропаганда постоянно обвиняла ФРГ в реваншизме, приписывая ей желание отыграться за поражение нацистской Германии и вернуть потерянные земли на востоке. При этом Москва выращивала «свою Германию» – ГДР, которая неофициально считалась чуть ли не единственным по-настоящему надежным союзником СССР среди других стран Варшавского договора. После того как в 1990 году ГДР была поглощена ФРГ, казалось, что реванш в значительной степени действительно состоялся. Но не сложилось.

Германская Демократическая Республика

В обоих военных блоках, противостоявших друг другу в Европе, «собственная» Германия была у каждой стороны, под контролем «старших товарищей» и каждая – на переднем крае противостояния. Соответственно на их территориях располагались крупные группировки иностранных войск: советская ГСВГ (позже – Западная группа войск) в ГДР, две группы армий и два авиационных командования НАТО в ФРГ. В состав натовской группировки в ФРГ входили контингенты США, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Канады. При этом, конечно, были очень хорошо накачаны и сами ННА ГДР и бундесвер.

“ Главным достижением немецких танкостроителей, безусловно, стал «Леопард-2», производство которого началось в 1979 году. Он оказался единственным по-настоящему массовым европейским танком 3-го поколения ”

Военная промышленность ГДР специализировалась в основном на различных приборах и электронике. Единственной ее отраслью, выпускавшей собственно вооружение, было кораблестроение. Его продукцией частично оснащались ВМС самой ГДР (корветы/МПК, тральщики, средние и малые десантные корабли), строились вспомогательные суда, а затем и 12 МПК проекта 1331 для ВМФ СССР (примерно половина из них до сих пор состоит в составе ВМФ России).

Техника для сухопутных войск и ВВС ГДР поступала из СССР и ЧССР. Сначала ННА сотнями получала танки Т-34-85, БТР-152 и БТР-40, бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19. Затем на передовой рубеж противостояния с НАТО пошла более современная техника. Сухопутные войска ГДР до прекращения существования страны получили более 70 ПУ ТР «Луна» и ОТР Р-17, а также 4 ПУ ТР «Точка» и 8 ПУ ОТР-23, 2,3 тысячи танков Т-54/55 и 551 Т-72, около 1,2 тысячи БМП, более 3,5 тысячи БТР-60/70 и МТЛБ, около 500 САУ 2С1 и 2С3, более 1,2 тысячи буксируемых орудий, более 300 РСЗО, 4 батареи ЗРС С-200, до 80 дивизионов ЗРК С-75, С-125, «Круг» и «Квадрат», около 200 ЗРК «Оса», «Стрела-1» и «Стрела-10», сотни различных ПТРК и ПЗРК, около 300 ЗСУ.

ВВС приобрели около 60 штурмовиков Су-22, более 500 истребителей МиГ-21 нескольких модификаций, более 70 бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков МиГ-23 нескольких модификаций, 24 истребителя МиГ-29, более 50 ударных вертолетов Ми-24, более 100 учебных самолетов, несколько сотен транспортных и многоцелевых самолетов и вертолетов. ВМС получили 3 сторожевых корабля проекта 1159, 20 ракетных катеров (15 проекта 205, 5 проекта 1241).

При этом экспорт оружия из самой ГДР был крайне ограничен. Кроме вышеупомянутых поставок МПК и вспомогательных судов в СССР, он сводился к поставкам некоторого количества устаревшей техники в развивающиеся страны «социалистической ориентации». Больше всего такой техники (в основном танков) получили Эфиопия, Мозамбик и Ирак.

Федеративная Республика Германия

ФРГ на первом этапе своего существования и членства в НАТО полностью зависела от импорта оружия. В первую очередь, разумеется, из США, но также из Великобритании, Франции, Италии, Канады, Швейцарии.

В частности, бундесвер получил почти 1,5 тысячи американских танков М48, 4,8 тысячи БТР М113 в нескольких вариантах, более 600 САУ М109, а позже полторы сотни РСЗО М270 MLRS, до 40 батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок», а затем столько же «Патриот». Люфтваффе получило 72 ПУ американских ОТР «Першинг-1А», более 450 итальянских штурмовиков G-91, до 400 американских истребителей F-86 «Сейбр», а затем свыше 900 F-104 «Старфайтер», часть из которых была собрана в самой ФРГ. Именно здесь F-104 заработал «почетное» прозвище «летающий гроб» из-за огромного количества катастроф этого самолета. Появилась даже шутка: если вы хотите иметь свой «Старфайтер», просто купите небольшой участок земли и скоро истребитель обязательно на него упадет. В ВВС ФРГ поступило около 300 истребителей-бомбардировщиков и разведчиков F-4 «Фантом». Также закупались английские, французские и итальянские многоцелевые вертолеты.

ВМС ФРГ получили американские эсминцы типа «Флетчер», «Чарлз Адамс» (под немецким названием «Лютьенс»), 20 французских ракетных катеров типа «Комбатант-2» (под немецким названием проект 148 «Тигр»), ряд других корветов, катеров и тральщиков.

Постепенно, однако, все большую часть вооружений для своих ВС ФРГ начала производить сама. Соответственно ее военный импорт заметно сократился, зато стал очень быстро расти экспорт.

Наибольших успехов страна достигла в производстве бронетехники. В 1965 году началось серийное производство танка «Леопард-1». Бундесвер получил 2437 таких машин, почти столько же было произведено на экспорт для нескольких стран НАТО (включая Канаду), а также для Австралии. Танк этот шедевром не был и в боях почти не участвовал, но стал заметной вехой в развитии европейского танкостроения хотя бы из-за своей массовости. Другой вехой оказалась БМП «Мардер», которая производилась с 1969 года в количестве 2136 машин (на тот момент только для бундесвера). Это была первая западная БМП и вторая в мире после советской БМП-1. Гибридом «Леопарда-1» и «Мардера» стал танк ТАМ (шасси «Мардера», башня «Леопарда»), до сих пор состоящий на вооружении ВС Аргентины. Кроме того, как для бундесвера, так и на экспорт сотнями выпускались колесные БТР UR-416, «Фукс», «Кондор», ТМ-170.

Главным достижением немецких танкостроителей, безусловно, стал «Леопард-2», производство которого началось в 1979 году. Он оказался единственным по-настоящему массовым европейским танком 3-го поколения в отличие от «местечковых» британского «Челленджера» и французского «Леклерка», не говоря уж об итальянском «Ариете», созданном на базе того же «Леопарда-2».

Изначально в ФРГ было произведено 2125 «Леопардов-2» для бундесвера и 445 для голландской армии. Для Швейцарии было заказано 380 «Леопардов-2», из них 35 были поставлены из ФРГ, остальные изготовлены в самой Швейцарии под названием Pz-87.

На базе «Леопарда-1» была также создана ЗСУ «Гепард», на базе обоих «Леопардов» – различные инженерные машины (как для бундесвера, так и на экспорт).

Также очень значительных успехов добилось западногерманское кораблестроение. Вышеупомянутые американские эсминцы и французские ракетные катера стали последними в составе ВМС ФРГ боевыми единицами иностранной постройки, с 70-х годов страна перешла на полное самообслуживание. Для собственного флота строились ПЛ проектов 205 и 206, эсминцы типа «Гамбург», фрегаты типов «Кельн» и «Бремен», ракетные катера типов «Альбатрос» и «Гепард». На экспорт в больших количествах на все континенты шли ПЛ проектов 205, 207, 209, фрегаты серии МЕКО, корветы типа МGB-62, ракетные и сторожевые катера типов TNC-45, FРВ-38/45/57. Впрочем, из корабельного вооружения ФРГ выпускала лишь торпеды. Ракеты и артиллерия приобретались в США, Франции и Италии. ПЛ проекта 209/1200 «Сан Луис» ВМС Аргентины приняла активное участие в Фолклендской войне, несколько раз выходила в атаку на английские корабли, но никаких успехов не добилась (хотя и британцы ее не догнали).

Отдельной важнейшей статьей военного производства ФРГ стал выпуск двигателей для бронетехники и кораблей как немецкого производства, так и иностранных проектов. Причем главным потребителем немецких двигателей является Китай, который производит их по лицензии. С середины 60-х до сего дня в Китае произведено не менее шести тысяч немецких двигателей для танков, БМП, БТР, САУ, не менее 100 двигателей для ПЛ и эсминцев. Причем введенные в 1989 году против Китая западные санкции этим поставкам не мешают, поскольку формально двигатели оружием не являются.

Гораздо меньших успехов добилась ФРГ в производстве и экспорте авиационной и ракетной техники. Для бундесвера, люфтваффе и на экспорт выпускались ПТРК «Милан» и «Хот», ЗРК «Роланд», легкие транспортные и патрульные самолеты Do-27/28/128/228, многоцелевые вертолеты Во-105. Создать собственный боевой самолет ФРГ не сумела, лишь совместно с Великобританией и Италией выпускала бомбардировщик «Торнадо» (кроме ВВС самих этих стран он поступил на вооружение ВВС Саудовской Аравии).


Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года

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