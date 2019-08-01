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01.08.2019
ЦАМТО

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о статусе Каспийского моря

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 31 июля. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", – цитирует "РИА Новости" пояснительную записку к документу.

В ней также отмечается, что к основным принципам деятельности сторон конвенции относится, в частности, неприсутствие на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

Уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях России с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества в сферах безопасности, транспорта и судоходства, рыболовстве, разведке и добыче природных ресурсов, подчеркивается в документе.

Как напоминает "РИА Новости", лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия в августе 2018 года. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более двух десятилетий – с 1996 года.

Конвенция устанавливает принципы деятельности сторон на Каспийском море. Основные из них – уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, неприменение силы, взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела друг друга.Как отметил на саммите в Актау Владимир Путин, конвенция закрепляет исключительное право и ответственность государств региона за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования исключительно в мирных целях, передает "РИА Новости".

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Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Туркменистан
Персоны
Путин Владимир
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