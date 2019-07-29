Турцию раскритиковали за подрыв веры в надежность НАТО

Раньше верность Североатлантическому альянсу никогда всерьез не ставилась под сомнение, однако из-за действий Турции ситуация изменилась, пишет австрийский генерал и глава Института по поддержанию мира и урегулированию конфликтов Вальтер Файхтингер в статье для Wiener Zeitung.

По словам австрийского военного эксперта, всем давно известно, что Турция является непростым партнером НАТО. "Притязания на самостоятельность" республика демонстрировала еще в 2003 году, когда отказалась пустить американские войска в Ирак через турецкую территорию, передает ИноТВ содержание статьи Wiener Zeitung.

Тем не менее, до сих пор верность альянсу никогда всерьез не подвергалась сомнению, считает Файхтингер. В то же время он считает турецкую политику безопасности логичным следствием событий внутри страны и на внешнеполитическом контуре. Цель вступления республики в ЕС отодвигается все дальше, а участие в конфликте в Сирии сближает Турцию с Россией, констатирует автор статьи.

Файхтингер считает, что особенное воздействие на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказали четкие заявления России в его поддержку после неудавшейся попытки переворота в Турции летом 2016 года – на фоне нехотя принесенных заверений со стороны ЕС и отдельных европейских стран.

Чем сильнее Анкара сближается с Москвой, тем больше может пошатнуться военно-стратегическое равновесие в черноморском регионе и на востоке Средиземноморья, ведь Турция всегда считалась столпом НАТО на юге и противовесом силам Варшавского договора, подчеркивает австрийский генерал.

Автор публикации задается вопросом, видит Эрдоган в сближении с Россией средство политического давления на Запад – на США в первую очередь – или речь идет о смене внешнеполитического курса Турции.

Файхтингер уверен, что конфликт Запада и Турции на руку России. По его словам, в этих условиях политическое влияние Кремля в вопросах безопасности существенно повысится. Он предположил, что сохранение нового "стратегического партнера" в составе НАТО даже будет выгодно России.

Вместе с тем, Файхтингер призывает США и ЕС учитывать, что само по себе географическое положение Турции имеет чрезвычайно большое значение. Он призывает не потерять такого партнера по легкомыслию. Кроме того, австрийский генерал предупредил Анкару, что "политическая и экономическая плата за ее лавирование повышается изо дня в день".

"Колеблющийся партнер в этом значимом регионе, который все больше сотрудничает с фактором риска номер один – Россией – вероятно, последнее, что нужно оборонному альянсу", – заключил Файхтингер.

Ранее турецкий аналитик Лютфю Озшахин в эфире телеканала Haberturk заявил, что Анкара проявила упорство при закупке С-400, поскольку российские зенитные ракетные системы позволят противодействовать плану "потенциальной оккупации Турции со стороны НАТО".

Ольга Никитина