Sabah (Турция): по мере приближения встречи Эрдогана и Байдена...

Несмотря на признание Байденом геноцида армян, Эрдоган желает «новой эры» в отношениях с США. Но есть еще непримиримая позиция Анкары по палестино-израильской проблеме, а тема с покупкой С-400 и вовсе расценивается как главное препятствие на пути к восстановлению отношений. По мнению автора, шанс на нормализацию есть. И этот шанс связан с Россией.

В то время как мы сосредоточены на внутренней повестке дня, во внешней политике приближается день важнейшей встречи. На саммите НАТО 14 июня президент Эрдоган впервые встретится лицом к лицу с президентом США Байденом. Как известно, квалификация событий 1915 года в Османской империи в качестве "геноцида" в заявлении Байдена после телефонного разговора с Эрдоганом была плохим стартом. Реакция Анкары на позицию Вашингтона, посчитавшего нападения Израиля на мечеть Аль-Акса и Газу "правом на защиту", была еще одним источником напряженности в отношениях двух стран перед встречей лидеров. В эти дни чиновники с обеих сторон заняты проработкой предложений, которые позволят взять существующие проблемы в скобки и сосредоточиться на сферах сотрудничества. И у них, очевидно, весьма непростая задача. Существует риск того, что исход встречи двух лидеров определят вопросы, по которым никак не удается прийти к согласию, такие как С-400, F-35, Террористическая организация фетхуллахистов (FETÖ) и Отряды народной самообороны (YPG).

Встреча, от которой зависят ближайшие два года

Эрдоган часто выражает волю к нормализации международных отношений во внешней политике и продолжению реформ внутри страны. Турецкий лидер неоднократно заявлял, что желает "новой эры" в отношениях с администрацией Байдена. Недавно на встрече с руководителями 26 ведущих американских компаний Эрдоган обратил внимание на "широкий спектр сотрудничества" и "давний, имеющий глубокие корни, многоплановый союз" с США, отметив: "Хотя высказывания президента Байдена по поводу событий 1915 года в Османской империи стали дополнительным бременем для турецко-американских отношений, я верю, что наша встреча с господином Байденом на саммите НАТО ознаменует собой новую эру".

Однако администрация Байдена все это время продолжала расценивать тему С-400 как главное препятствие на пути к восстановлению отношений. Я думаю, что атмосфера встречи Эрдогана и Байдена на полях саммита НАТО определит отношения Турции с США и ЕС на ближайшие два года. Официальные лица ЕС также наблюдают за политикой Вашингтона в отношении Турции. Между тем доклад, принятый Европейским парламентом 19 мая, в котором рекомендуется прекратить переговоры с Турцией о членстве в ЕС, противоречит поискам "позитивной повестки дня", заявленным руководством Евросоюза.

Натовская повестка дня - шанс?

Желание Байдена повысить эффективность НАТО - это возможность для восстановления турецко-американских отношений. Среди членов НАТО Турция в уравнении отношений с Россией является самой влиятельной после США страной. С другой стороны, команда Байдена, которая также встретится с российским лидером Путиным 15 июня, пытается снизить напряженность в отношениях с Москвой. США не хотят, чтобы Россия сближалась с Китаем, который является их главным противником, однако получение каких-либо радикальных результатов в этом отношении маловероятно. На первый план может выйти борьба с изменением климата и коронавирусом. Тем не менее некоторое смягчение в российско-американских отношениях может снизить напряженность в отношениях между Москвой и Киевом. Вопросы, по которым Байден и Путин достигнут компромисса, также могут повлиять на отношения между Анкарой и Москвой. В последнее время Москва не скрывает своего дискомфорта по поводу сотрудничества Анкары с Украиной и Польшей в сфере обороны. Однако обеспечение безопасности стран Восточной Европы и уравновешивание российского влияния - вопрос, укрепляющий позиции Турции в НАТО. По этой причине крайне важно, с какими предложениями Байден придет к Эрдогану для восстановления двусторонних стратегических отношений и какого компромисса американский лидер достигнет с Путиным.

Подождать до выборов 2023 года!

В Вашингтоне и Брюсселе есть сторонники той точки зрения, что нормализацию отношений с Турцией следует отложить на период после 2023 года. Аргументы следующие: "не будем развязывать руки Эрдогану", "давайте оказывать давление на экономику и поддерживать оппозицию", "с постэрдогановской администрацией будет легче вести крупный торг". Налицо антидемократическая сторона данного подхода, не уважающего национальную волю Турции. Кроме того, очень рискованно рассчитывать на то, что оппозиционная коалиция, в которую войдет Демократическая партия народов (HDP), как бы широка они ни была, заставит турецкую нацию отступить от своих национальных интересов.

Возможно, оппозиционную коалицию, у которой не может быть единой внешней политики, удастся подавить. Можно создать нестабильность, вызвать кризис управления и досрочные выборы.

Однако ожидать, что турецкая нация отступит от своих национальных интересов в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье, - несбыточная мечта. Не цепляйтесь за кулису "антиэрдоганизма", среди оппозиционных избирателей довольно распространено представление о том, что США "враждебно относятся" к Турции.

Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran)