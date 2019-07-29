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29.07.2019
Российская газета

Российские военные отправили межконтинентальную ракету точно в цель

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Источник изображения: ТАСС

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса "Тополь" произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщило Министерство обороны.

Уточняется, что пуск ракеты состоялся в пятницу, 26 июля. При этом боевая часть ракеты попала точно в цель. Речь идет о казахстанском полигоне Сары-Шаган. Таким образом задачи пуска были полностью выполнены, констатировали в военном ведомстве.

Напомним, с помощью "Тополя" можно поражать ракетами любые типы стратегических целей на расстоянии до 10,5 тысяч километров. На вооружении эти комплексы находятся с декабря 1988 года.

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