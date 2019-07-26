Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил кругосветный поход

23 июля 2019 года в Кронштадт прибыл по завершении кругосветного перехода прибыл головной фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России. Корабль примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который состоится 28 июля. Вместе с головным кораблем в параде примет участие и второй фрегат этого проекта "Адмирал Флота Касатонов", находящийся на этапе испытаний

Прибытие головного фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России в Кронштадт по завершении кругосветного похода, 23.07.2019 (с) RussianArms

Напомним, что отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля.2019 года. В состав отряда входили также многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер".

За время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. 14 июня отряд прошёл Панамским каналом в Атлантический океан, после чего 24 по 26 июня совершил деловой заход на Кубу.

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