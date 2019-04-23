Второй выход фрегата "Адмирал флота Касатонов" на заводские ходовые испытания

21 апреля 2019 года второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК), вышел в море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Сообщается, что данный этап ЗХИ продлится 21 день. Корабль планируется передать флоту к концу 2019 года.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Nick Grigoriev / twitter.com/nickgrigorev

Напомним, что строительство фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) было осуществлено Северной верфью по контракту АО "Объединенная судостроительная корпорация" с Министерством обороны России № 704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25 марта 2010 года на постройку трех серийных кораблей проекта 22350 (заводские номера 922, 923 и 924). Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был заложен на Северной верфи 26 ноября 2009 года, выведен из эллинга верфи 30 октября 2014 года и спущен на воду посредством плавучего дока 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года, первый этап ЗХИ продолжался до 9 января 2019 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921) был также построен на Северной верфи, где был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 2014 года. Государственные испытания фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" велись с 2015 года, головной корабль в итоге был передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

Также на Северной верфи по упомянутому контракту 2010 года ведется строительство третьего и четвертого кораблей проекта 22350 - фрегатов "Адмирал Головко" (заводской номер 923, заложен 1 февраля 2012 года) и "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года).

В 2019 году стало известно о планируемой закладке на Северной верфи еще двух фрегатов проекта 22350, предварительно намеченной на 23 апреля.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Nick Grigoriev / twitter.com/nickgrigorev

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Илья Курганов / ruspodplav.livejournal.com