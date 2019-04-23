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23.04.2019
bmpd.livejournal.com

Второй выход фрегата "Адмирал флота Касатонов" на заводские ходовые испытания

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21 апреля 2019 года второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК), вышел в море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Сообщается, что данный этап ЗХИ продлится 21 день. Корабль планируется передать флоту к концу 2019 года.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Nick Grigoriev / twitter.com/nickgrigorev

Напомним, что строительство фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) было осуществлено Северной верфью по контракту АО "Объединенная судостроительная корпорация" с Министерством обороны России № 704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25 марта 2010 года на постройку трех серийных кораблей проекта 22350 (заводские номера 922, 923 и 924). Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был заложен на Северной верфи 26 ноября 2009 года, выведен из эллинга верфи 30 октября 2014 года и спущен на воду посредством плавучего дока 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года, первый этап ЗХИ продолжался до 9 января 2019 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921) был также построен на Северной верфи, где был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 2014 года. Государственные испытания фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" велись с 2015 года, головной корабль в итоге был передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

Также на Северной верфи по упомянутому контракту 2010 года ведется строительство третьего и четвертого кораблей проекта 22350 - фрегатов "Адмирал Головко" (заводской номер 923, заложен 1 февраля 2012 года) и "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года).

В 2019 году стало известно о планируемой закладке на Северной верфи еще двух фрегатов проекта 22350, предварительно намеченной на 23 апреля.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Nick Grigoriev / twitter.com/nickgrigorev

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019 (с) Илья Курганов / ruspodplav.livejournal.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
СФ
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