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28.02.2019
bmpd.livejournal.com

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в первый дальний поход

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Как сообщила пресс-служба Северного флота, 26 февраля 2019 года отряд кораблей Северного флота в составе головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" вышел в Баренцево море и взял курс в Атлантику.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выходит в первый дальний поход. Североморск, 26.02.2019 (с) Министерство обороны России

В ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Планируется, что помомо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств.

Перед походом экипажи кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России в Баренцевом море.

Для экипажа фрегата "Адмирал Горшков" этот поход - первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы. Фрегат является флагманом отряда. С него осуществляется управление остальными судами и их совместными манёврами. Старший на походе - начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выходит в первый дальний поход. Североморск, 26.02.2019 (с) Министерство обороны России

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Военные учения
пр. 1155
СФ
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