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21.06.2019
bmpd.livejournal.com

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 впервые прошел Панамский канал

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 впервые прошел Панамский канал

14 июня 2019 года фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли отряда Северного флота пройдут Панамским каналом в течение суток", - сказал он. Серга рассказал, что в Карибском море российские корабли продолжат выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата "Адмирал Горшков", в состав отряда входят многофункциональное судно МТО "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер". С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль. Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход - первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвященных 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, а затем продолжили дальний поход.

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Китай
Панама
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
СФ
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