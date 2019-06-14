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14.06.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил заход в Эквадор и направился к Панамскому каналу

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Отряд кораблей Северного флота отправился в дальний поход из Североморска в конце февраля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" проекта 22350 завершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре и продолжил выполнять задачи дальнего похода. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Северного флота.

"В 10 часов по местному времени (разница с московским составляет восемь часов) российские корабли отдали швартовы и вышли из Пуэрто-Боливара в Тихий океан. Отряд взял курс на юг. Через несколько дней корабли встретятся с танкером "Кама" и совершат переход Панамским каналом в Карибское море", - сообщили на флоте.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тыс. морских миль.

Для фрегата этот поход - первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в военно-морском параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Джибути
Китай
Панама
Россия
Эквадор
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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