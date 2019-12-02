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Известия.ru

ВМФ России примет на вооружение пять новых кораблей до конца года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Протопопов

Пять новых кораблей поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, слова которого привел официальный представитель ведомства Игорь Дыгало в субботу, 30 ноября.

На заседании Военного совета ВМФ Евменов заявил, что к 2020 году российские военные моряки получат фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения.

Отмечается, что до конца декабря должна быть спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов", строящаяся для Тихоокеанского флота. Также сейчас заканчивается ремонт атомной подлодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич".

Отряды российских военных кораблей будут регулярно проводить кругосветные походы. Это решение, по словам главнокомандующего, было принято на основе анализа первой в новейшей истории ВМФ России кругосветки отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" в 2019 году. Он пояснил, что такие походы дают отличный опыт плавания в различных широтах и эффективны по всем показателям.


Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в кругосветное плавание из Североморска 26 февраля и вернулся в Кронштадт 24 июля 2019 года. Было пройдено более 35 тыс. морских миль, выполнен комплекс боевых упражнений. Суда заходили в порты Джибути, Шри-Ланки, КНР, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго; прошли Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в двух океанах.

Заседание прошло в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства. На нем подвели итоги боевой учебы и подготовки сил ВМФ в текущем году.

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Страны
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Китай
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Эквадор
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