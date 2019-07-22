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22.07.2019
Военное обозрение

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" взял курс на Кронштадт

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Российский фрегат "Адмирал Горшков", осуществляющий кругосветный поход во главе отряда кораблей Северного флота, взял курс на Балтийское море, где проследует в Кронштадт. Корабль примет участие в Главном военно-морском параде, который пройдет 28 июля.

Источник изображения: Минобороны РФ

Российский фрегат, вплоть до входа в Датские проливы во время прохождения восточной части Северного моря, шел в сопровождении корабля береговой охраны ВМС Германии Potsdam. Ранее за "Адмиралом Горшковым" в южной части акватории Северного моря следил большой десантный корабль Королевских ВМС Нидерландов Rotterdam. В среду, когда фрегат во главе отряда проходил пролив Ла-Манш, там его сопровождали фрегат британского Королевского ВМФ HMS Argyll и сторожевой корабль ВМС Франции Cormoran.

После прохождения проливов фрегат пойдет в Кронштадт, где примет участие в военно-морском параде. После парада "Адмирал Горшков" возьмет курс на базу Северного флота Североморск.

Отряд кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход 26 февраля из Североморска. С начала похода уже пройдено более 33,5 тысяч морских миль. Фрегат во главе отряда посетил порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, Кабо-Верде. Пройдены Суэцкий и Панамский каналы, пересечены Индийский, Тихий и Атлантический океаны, фрегат 8 июня пересек экватор в восточной части Тихого океана, перейдя из северного полушария в южное.

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