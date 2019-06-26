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26.06.2019
bmpd.livejournal.com

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на Кубе

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Как сообщила пресс-служба Северного флота, 24 июня 2019 года отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" [проекта 22350] зашел в столицу Республики Куба порт Гавану. Деловой заход североморцев на Кубу продлится до 26 июня.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России прибывает в Гавану (Куба), 24.06.2019 (с) EFE

Сегодня командование отряда нанесёт протокольный визит руководству Вооружённых сил республики, совместно с кубинской стороной возложит венки к мемориалу советскому воину-интернационалисту.

В ходе визита российские моряки посетят ряд музеев, побывают на экскурсии по военно-историческому комплексу "Морро-Кабанья" и в крепости Сан-Карлос де Ла Кабанья.

Планируется прибытие на фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Куба Андрея Гуськова, а также посещение корабля представителями командования Вооружённых сил Кубы.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тыс. морских миль.

За время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошёл Панамским каналом в Карибское море.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России прибывает в Гавану (Куба), 24.06.2019 (c) vk.com/bolshayaigra_war

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Китай
Куба
Панама
Россия
Эквадор
Проекты
22350
СФ
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