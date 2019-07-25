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25.07.2019
ЦАМТО

СКР Балтфлота "Ярослав Мудрый" отмечает 10-ю годовщину со дня первого подъема Военно-морского флага

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Фрегат "Ярослав Мудрый"
Фрегат "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 24 июля. Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота "Ярослав Мудрый", которым командует капитан 2 ранга Михаил Наволоцкий, 24 июля отмечает 10-ю годовщину со дня первого подъема Военно-морского флага.

С момента подъема на корабле Андреевского флага в 2009 году "Ярослав Мудрый" принял участие в оперативно-стратегических учениях "Запад-2009", участвовал в международном военно-морском учении "Фрукус-2012", двустороннем российско-пакистанском учении "Аравийский муссон-2014" и международной выставке вооружения "Индодефенс-2014", дважды был участником Международных военно-морских салонов в Санкт-Петербурге, неоднократно выполнял задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и нес антипиратские вахты в районе Аденского залива.

За десять лет службы корабль совершил 9 дальних морских и океанских походов общей продолжительностью 937 суток и прошел свыше 170 тысяч морских миль.

Экипажем корабля выполнены десятки ракетных и сотни артиллерийских, торпедных и реактивно-бомбовых стрельб.

В настоящее время сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вместе с другими кораблями Балтийского флота стоит на бочках в Калининградском морском канале для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.

Справочно:

"Ярослав Мудрый" – многоцелевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, в том числе поиска и уничтожения подводных лодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов. Он способен обеспечить оборону оперативного соединения флота от кораблей и подводных лодок. Корабль оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, торпедные аппараты, реактивная бомбометная установка. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, неуправляемые ракеты и глубинные бомбы. Водоизмещение корабля – 4500 т, скорость хода – около 30 узлов, дальность плавания – более 5 тыс. миль, автономность – 30 суток. Длина корабля – почти 130 м, ширина – более 15 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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