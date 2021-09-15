Корабли Балтфлота провели стрельбы в акватории Балтийского моря в рамках учения "Запад-2021"

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" в акватории Балтийского моря экипажи корветов "Стерегущий", "Стойкий" и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В ходе выхода в море экипажи корветов "Стойкий", "Стерегущий", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в морских полигонах Балтийского флота (БФ) успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

По замыслу учения средства разведки флота зафиксировали массовый взлет авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтийского флота, находящихся в одном из районов Балтийского моря. Данные по ним были оперативно переданы на корабли.

В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.