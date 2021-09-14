Войти
bmpd.livejournal.com

Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1

139
1
0

Старший научный сотрудник американского правительственного Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses - CNA) и научный сотрудник Центра Вильсона Института Кеннана Майкл Кофман (Michael Kofman) в своем блоге "Russia Military Analysis" публикует обзор проходящих с 10 по 16 сентября 2021 года совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021". Нами предлагается перевод первой части обзора.

Работа штаба коалиционной группировки войск на совместных стратегических учениях Вооруженных Сил Россиийской Федерации "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 10.09.2021 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

В этом посте будет кратко представлен обзор учений "Запад-2021" и некоторая информация о предшествующих учениям событиях, имевших место 6-9 сентября 2021 года. Особая благодарность Конраду Музыке (Rochan Consulting) за помощь в сборе некоторых данных и участие в написании статей. Мы объединились с ним для описания учений "Кавказ-2020", что показалось нам удачным, и теперь попробуем повторить это для учений "Запад-2021". К сожалению, пока что в российской прессе и официальных сообщениях Министерства обороны России это учение освещается меньше, чем в предыдущие годы.

Технически это стратегические командно-штабные учения (СКШУ), но они были переименованы в совместные стратегические учения (ССУ), скорее всего, потому, что в них участвуют Белоруссия и ряд других стран. По данным Министерства обороны России, общее количество участников учений составляет 200 тысяч личного состава, Но не более 6400 человек находится одновременно под одним оперативным командованием, что является очевидной лазейкой в ​​соответствии с Венским документом. Белоруссия заявила, что ее компонент, который будет размещен на белорусской территории, будет составлять в общей сложности 12800 человек и 2500 российских военнослужащих. В России задействованы как минимум 9 полигонов и еще 5 в Белоруссии, плюс учебный участок, скорее всего, около Гродно. Северный флот, кажется, исключен из описанного объема деятельности, но явно участвует в этих учениях и начинает основные мероприятия в тот же день. Тем не менее, реальная численность российских войск, задействованных в Белорусии, кажется намного большей, поскольку подразделения дислоцируются там с июля. Фактический размер учений, кажется, зависит от того, кто о нем говорит. Телеканал "Звезда" представил карту, на которой показаны 15 российских полигонов вместо официально выпущенных 9. Это не считая участия Северного флота.

Еще 2000 человек коалиционных сил из 7 стран также участвуют, скорее всего, в Мулино. Кажется, Индия, Пакистан, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Шри-Ланка задействованы небольшими контингентами. Эти элементы коалиции начали тренировки 6 сентября, оборудование для упражнений поставляет Россия. Ранее в августе совместные с Китаем учения на северо-западе Китая под названием "Взаимодействие-2021" были переименованы в общую серию мероприятий "Запад-2021". Российские войска были развернуты в Китае для участия в этом мероприятии в начале августа. Технически "Запад-2021" идет уже несколько месяцев с тех пор, как в июле войска были развернуты на различных полигонах.

Из-за ограниченного времени невозможно охватить события дней, предшествовавших 10 сентября, и некоторые связанные с ними события, разыгрывающиеся в других округах, поэтому необходимо сделать выбор - в основном, внимание будет сосредоточено на Западном военном округе, Белоруссии и некоторых видах деятельности ОСК Северный флот.

Сценарий учений

Западная коалиция, состоящая из трех государств / сил, стремится силой вырвать Белоруссию (Полесье) из союза с Россией (Центральная Федерация), провести смену режима в Минске и аннексировать западные части страны. Западная коалиция состоит из Нярис, Поморья и Полярной республики. Похоже, они представляют Литву, Польшу, а также части Латвии и, вероятно, силы коалиции НАТО, развернутые в Польше. Им противостоит Северная коалиция в составе России и Белоруссии. Не сумев достичь своих целей косвенными средствами, западная коалиция объявляет ультиматум с требованием полного вывода российских войск (1 сентября). Затем они наносят ракетные и авиационные удары по Белоруссии / России (вероятно, ракетно-авиационные удары 2-5 сентября), а затем 6-10 сентября они пересекают границу, проникая на глубину 150 км на территорию Белоруссии. Силы северной коалиции защищают свои позиции, региональная группировка войск (совместное формирование российских и белорусских сил) пытается отразить воздушно-космическую атаку и организовать оборону. Силы Центральной Федерации развернули 11-ю танковую и 51-ю армии в Белоруссии (вероятно, это 1-я гвардейская танковая армия и 20-я общевойсковая армия), в то время как 30-я армия сосредоточена для развертывания в Белоруссии в последующем (возможно, это усиленная 41-я общевойсковая армия, но также задействована 6-я общевойсковая армия).

График: похоже, что с 6 по 9 сентября на полигонах проводились подготовительные учения, официальные церемонии открытия состоялись 9 сентября. В течение первых трех дней 10-12 сентября учения были сосредоточены на развертывании сил, тыловом обеспечении и проведении оборонительных боевых действий (обычно парирование воздушно-космической атаки, развертывание сил под ударами, фланговые воздушно-десантные рейды, контратаки и контрудары и т. д.). 13-16 сентября упор делается на уничтожение противника (организация огневых мешков для ослабления сил противника, создание условий для контрнаступления, затем проведение контрнаступления с целью восстановить status quo ante bellum и добиться прекращения войны). Учение завершается 16 сентября, и к 30 сентября российские войска должны вернуться в места постоянной дислокации.

6-9 сентября: Краткий обзор

Дивизион ракетных комплексов "Искандер-М" в Ленинградской области развертывается на полигоне, моделирует электронные удары по командным пунктам противника в глубине его тыла, в координации с БЛА (предположительно для наведения на цель), проводит тренировки по перезарядке.

Морская пехота Северного флота (около 200 военнослужащих и 20 БТР-80) тренировалась погрузке техники на три больших десантных корабля проекта 775 (Ropucha Class) Балтийского флота в Балтийске ("Королев", "Калининград", "Минск") и один большой десантный корабль проекта 775 (Ropucha Class), прибывший с Северного флота ("Оленгорский горняк").

В Мулино отряды разведки отрабатывали применение комплекса разведки, управления и связи КРУС "Стрелец" с использованием лазерных дальномеров с последующей передачей координат на самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ2" (задействовано 500 военнослужащих и 70 единиц техники). В отдельном учении использовались батареи РСЗО "Град" БМ-21 с самоходными гаубицами "Мста-С" и минометными частями для поражения целей противника на дальностях до 20 км, а также отработка перемещения и контрбатарейного огня. Для целеуказания использовались БЛА "Орлан-10" и комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Тяжелая артиллерия, такая как 203-мм орудия "Малка", также тренировалась в Мулино и Лиде, вместе с РСЗО БМ-30 "Смерч" с дальностью около 50 км. Они отрабатывают координацию применения РСЗО дальнего действия и 203-мм артиллерии в преддверии запланированного применения артиллерийской группировки войск, которая по сути объединяет разные типы артилерии - как это было в прошлом году на учениях "Кавказ", финальный этап которых включал схожие удары ОТРК, дальнобойных РСЗО и артиллерийских частей.

Подразделения одной из мотострелковых бригад 6-й общевойсковой армии отрабатывали общевойсковую операцию - оборонительный бой против атакующего противника с применением танков Т-73Б3, РСЗО БМ-21 "Град", САУ 2С1 "Гвоздика", минометов "Сани". Мотострелковые части в этом бою поддерживали вертолеты Ка-52 из частей армейской авиации и БЛА "Орлан-10" для разведки и целеуказания.

Другие примечательные тренировки: Инженерно-саперные подразделения в Воронеже и Белгороде отработали преодоление минных полей с использованием катковых миннх тралов КМТ-7. В Мулино саперы использовали безэкипажные машины разминирования "Уран-6" и вместе с военной полицией освободили город. Легкие разведывательные подразделения совершили марш на 100 км с использованием бронемашин "Тигр", чтобы перерезать линии связи противника и обнаружить силы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов "Элерон".

Отдельное управжение в Пскове включало нанесение удара боевыми вертолетами Ми-28Н по командному пункту противника (10 вертолетов). Учения представляли собой в основном огонь неуправляемыми ракетами по неподвижным целям. Тактическая авиация Западного военного округа использовалась для перехвата самолетов-разведчиков противника с применением Су-30СМ во взаимодействии с системами ПВО и РЛС. На одной карте с брифинга во время учений были показаны силы противника, использующие БЛА Global Hawk. Состоялась серия учений для смешанного авиационного полка [ошибка - следует читать "дивизии"] в Калининграде, с использованием около 20 самолетов и вертолетов разных типов, от воздушного боя для эскадрильи Су-30СМ до ударных задач для Ми-24 и противолодочных задач для Ка-27. Оснащенные ЗРС С-400 части ПВО, принадлежащие Балтийскому флоту, проводили учения по противовоздушной обороне с использованием Су-27 и Су-30СМ для имитации противника, действующего в условиях противодействия РЭБ. На Лужском полигоне подразделения ПВО с ЗРПК "Панцирь-С1" тренировались в отражении воздушно-космической атаки эскадрильи ударных БЛА противника. Подразделения ПВО Сухопутных Войск в Мулино (комплексы "Стрела-10", "Оса", "Тунгуска-М", "Игла") аналогичным образом отрабатывали противовоздушную оборону, а вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ выступали в роли противостоящих сил. Также на полигоне Ашулук в Астрахани были развернуты части ПВО Западного военного округа.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Квдры с брифинга в штабе коалиционной группировки войск на совместных стратегических учениях Вооруженных Сил Россиийской Федерации "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область), 10.09.2021. Обратите внимание на обсуждение МРАУ (массированный ракетно-авиационный удар) - часто используемого термина для обозначения формы воздушно-космической атаки НАТО в начальный период войны.(с) видео Министерства обороны Российской Федерации

Видео Министерства обороны Российской Федерации "Работа штаба коалиционной группировки войск семи стран в рамках ССУ "Запад-2021" :

Видео Министерства обороны Российской Федерации о церемонии открытия ССУ "Запад-2021" в Калининградской области 09.09.2021 :

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Латвия
Литва
Монголия
Пакистан
Польша
Россия
США
Шри-Ланка
Продукция
2С12 Сани
96К6 Панцирь-С1
Global Hawk
БТР-80
Гвоздика
Град РСЗО
Искандер
Ка-27
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Мста-С
Орлан-10
С-400 Триумф
Стрела-10
Стрелец
Су-27
Су-30
Тигр
Тигр БА
Тунгуска
Уран-6
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
NATO
БДК 775
БПЛА
БФ
Военные учения
СФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
1 комментарий
№1
14.09.2021 01:18
Учения есть учения, мало кто заботится о какой-то "достоверности",  можно проводить учения и без таких вводных, но всё-таки.

Атака территории Белоруссии и России (пусть даже только силами авиации/артиллерии) - это война. А там по вводной, как я понял, еще и "пехота" (со стороны НАТО) есть. Странно, очень странно.
Артиллеристам это, конечно, по фигу - есть цели, по ним надо вести огонь на поражение, а "имперским бронеходам" :) надо (контр)атаковать  в нужном направлении,  на нужную глубину и с нужной сторостью. НО.

С точки зрения действий "штабов" и "вспомогательных сил", удар силами ополоумевших  славянских живодеров - это один сценарий, а удар (формально такой же) СИЛАМИ НАТО - другой. Реакция другая, действия другие.

По описанию, на учениях отрабатывается  "порка" оборзевших полоумных активистов из Польши и Трибалтики.
Но, во-первых, такой сценарий  "упрощает картину" - Союзное Государство защищается от захвата его части, имея "максимальной задачей" уничтожение (в "огневых  мешках") вторгшихся славянских живодеров и недоумков, и НА ЭТОМ ВСЁ.  Этакое оперативно-тактическое учение - пострелять и поманеврировать, чтобы задница к земле от безделья не приросла. :)

Но, во-вторых, КРАЙНЕ ТРУДНО представить такой сценарий в реальности - НАТО не идиоты, чтобы делать такие фантастические глупости. Т.е. "вводная"  подсовывает КРАЙНЕ УПРОЩЕННУЮ СИТУАЦИЮ, и соверешенно непонятно, что, собственно, "отрабатывается" на учениях белорусско-российской стороной.
В-третьих, сама идея "стратегической обороны" против вторжения НАТО глубоко порочна.  Никакая стратегическая оборона нЕ ВЫДЕРЖИТ подготовленный удар современной армии - настоящий, а не "игрущечный", как по  вводной. "Огневой мешок" - это годится против армии уровня ВСУ 2014 г., при попытке отсечь силы ДНР/ЛНР от границы с Россией. Но стОит ли проводить учения ТАКОГО мастштаба для отработки действий проти такой НЕСЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЫ?

На мой взгляд (да и не только мой :)), есть только два варианта - те же самые, что и в случае атаки с испольщоваием СЯС, а именно: 1) превентивный  удар; 2) встречный удар.
Превентивный на самом деле почти всегда отпадает - и в случае ядерной, и в случае глобальной конвенциональной войн. Остается встречный. Ответно-встречный - это только на случай КРАЙНЕ НЕУМЕЛЫХ (не сказать - ИДИОТСКИХ) действаий агрессора.

А организация встречного удара - это СОВСЕМ НЕ ТО, что, по американскому описанию, отрабатывалось на этих учениях. :(

Очень интересно, как НА САМОМ ДЕЛЕ смотрят военные стратеги Союзного Государства на оборону от гипотетического вторжения сил НАТО.
На мой взгляд, ответом должен стать конвенциональный ракетно-артиллерийский УНИЧТОЖАЮЩИЙ удар по изготовивишимся к атаке частям вторжения НАТО на оперативно-тактическую глубину по всему фронту готовящегося вторжения. Сигнал для начала такого удара - либо попытка авиации агрессора нанести удар по силам ПВО, либо начало артиллерийского удара агрессора.

Если польско-литовские "шляхтичи" будут это знать - у них будет точно такое же желание вторгаться в Белоруссию с целью отъёма части ее терриитории,  как у укробандеровщины - сражаться  с "клятыми москалями" за Крым. :)

И никаких войн на польско-литовско-белорусской границе. :)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей