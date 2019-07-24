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24.07.2019
Военное обозрение

В США завершили сборку модуля для пилотируемого космического корабля Orion

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В Соединенных Штатах закончена сборка модуля пилотируемого космического корабля Orion, предназначенного для полета на Луну. Об этом сообщает интернет-издание "Nplus1".

Источник изображения: NASA / ESA / ATG Medialab

Специалисты NASA закончили сборку пилотируемого модуля и начали подготовку к его соединению со служебным модулем, изготовленным ESA (Европейское космическое агенство). Объединенный корабль должен в 2020 году отправиться в первую беспилотную миссию к Луне "Артемида-1". Планируется, что корабль в автоматическом режиме выйдет на лунную орбиту, после чего вернется на землю.

Многоразовый пилотируемый космический корабль Orion разработан совместно NASA и ESA и состоит из двух модулей: служебного и для экипажа (обитаемого). Корабль рассчитан на размещение до шести членов экипажа и поддержание их жизнедеятельности до трех недель. Основное назначение - высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году.

После соединения модулей в одно целое, корабль пройдет цикл испытаний, после которых он будет доставлен в космический центр имени Кеннеди во Флориде, где специалисты проведут последние проверки, заправят корабль топливом и подготовят к установке на ракету SLS. При этом отмечается, что первый полет Orionа может пройти и не на ракете SLS по причине неготовности этого ракеты-носителя к пуску в июне следующего года.

Так как глава NASA Джим Брайденстайн не хочет переносить дату первого запуска лунной миссии, а ракета-носитель SLS может быть не готова, агентство рассматривает возможность его запуска на частных ракетах. В этом случае запуск разделят на две части: на первом этапе запустят на околоземную орбиту сам Orion, а на втором - ускоритель для перелета к Луне. На орбите произойдет стыковка корабля с ускорителем, после чего он отправиться в свою первую лунную миссию.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
ИТ
Луна
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