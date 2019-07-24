В Минобороны рассказали, что самолеты РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование

В российском военном ведомстве добавили, что эти полеты не направлены против третьих стран

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ВКС России и ВВС Китая во вторник впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с российской стороны участвовали бомбардировщики Ту-95МС, с китайской - "Хун-6К". Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиагруппа из стратегических бомардировщиков - двух Ту-95МС ВКС России и двух "Хун-6К" (вариант советского бомбардировщика Ту-16) ВВС НОАК - "осуществила воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей".

Как отметили в военном ведомстве РФ, полеты российских и китайских самолетов над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей не направлены против третьих стран.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран", - сказали в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что при проведении полета границы других государств нарушены не были. "По данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметили в ведомстве.