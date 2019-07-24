The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство

Говоря о космосе, Россия и США никак не могут отойти от мотива соперничества, пресловутой "космической гонки". И хотя на словах все согласны, что пора бы уже сотрудничать, а не соревноваться, сотрудничать без злорадства у РФ и США получается хуже, чем соперничать. Вот и в этой статье все те же мотивы. Не была ли высадка на Луну фейком? А не разворованы ли деньги Роскосмоса?

Русские до сих пор преисполнены гордости за то, что Россия - первая страна, отправившая человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин, который в 1961 году ошеломил американцев, облетев земной шар, по-прежнему является национальным героем, биографию которого преподают в курсе истории для российских школьников.

Но с тех пор как 50 лет назад США обошли СССР, высадив человека на Луну, Россия так и не вернула себе прежнее лидерство.

В последние годы то, что наблюдатели называют углубляющимся кризисом в российской космической отрасли, усугубляется сбоями при запуске ракет, инцидентами, связанными с конструктивными недоработками, коррупционными скандалами и нехваткой квалифицированных специалистов.

"Трудно представить, что Россия снова станет лидером в освоении космоса", - сказал московский независимый эксперт в области космической политики и обороны Павел Лузин.

Тем не менее космос остается одной из немногих областей, где сотрудничество между Россией и США не прекратилось на фоне напряженности по таким вопросам, как конфликты на Украине и в Сирии, или обвинения в том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

После закрытия в 2011 году программы многоразовых космических кораблей-челноков "Спейс Шаттл" США зависят от российских ракет "Союз", запускаемых с космодрома Байконур в Казахстане, которые по контракту доставляют американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Но НАСА уже активно работает над другими космическими проектами. Агентство обнародовало планы по ускорению исследования Луны, в частности, над международным проектом по созданию под руководством США лунной орбитальной космической станции Lunar Orbital Platform-Gateway.

НАСА также работает над созданием многоцелевого пилотируемого корабля "Орион" (Orion) в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта по созданию межпланетного космического корабля.

России добиться существенного прогресса в реализации космических проектов не удалось.

По словам Павла Лузина, разработка российского семейства ракет-носителей "Ангара" ведется с 1995 года и, как ожидается, эти ракеты будут полностью готовы не раньше, чем в начале 2020-х годов.

Между тем, первый полет многоразового пилотируемого космического корабля нового поколения "Федерация" постоянно откладывается. В целом в реализации этих проектов возникли финансовые, так и технические проблемы, отмечают эксперты.

По словам Павла Шубина, российского историка космонавтики, из-за этих неудач "все прекрасно понимают, что сейчас не может быть никакой гонки" между США и Россией.

А перспектива первой высадки человека на Луну пока является для России недосягаемой, считают эксперты в области космонавтики.

"У нас нет космического корабля для посадки, у нас нет технологий,… у нас даже нет большого корабля для выполнения такой миссии", - сказал Павел Лузин.

Виталий Егоров, популярный российский блогер, пишущий о космических исследованиях, заявил, что хотя российская космическая программа больше не преследует явной цели конкурировать с НАСА, российские политики иногда используют тот факт, что "американцы летают на наших двигателях, летают на наших кораблях,… в качестве внутренней пропаганды", направленной на укрепление чувства гордости россиян.

Представители "Роскосмоса", российского космического агентства, на просьбы прокомментировать свое отношение к освоению космоса Соединенными Штатами, предполагаемому соперничеству между Вашингтоном и Москвой в космической сфере и целям России не ответили.

А в целом, отметил Виталий Егоров, соперничество "не так важно, как во времена Советского Союза".

Но высокопоставленные российские чиновники ясно дали понять, что бывшая космическая сверхдержава не готова отказаться от своих амбиций по восстановлению своего господства в космосе.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на совещании высокопоставленных правительственных чиновников, заявил что, "Россия, которая была первопроходцем в космосе", должна возвратить свое лидерство.

"Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности", - сказал он.

Дмитрий Медведев раскритиковал космическое агентство за неэффективное использование своих средств. Хотя правительство выделило на космические проекты в 2019 году около 260 миллиардов рублей (большая часть из которых была направлена в "Роскосмос"), агентство пока использовало менее четверти выделенных средств, сказал он. "Государственные контракты по пилотируемым космическим полетам не выполняются", а сроки запуска российского сегмента Международной космической станции "постоянно переносятся", добавил он.

По словам Медведева, до конца года "Роскосмос" "должен будет освоить еще 200 миллиардов рублей". Поскольку "в освоение космоса государство вкладывает серьезные деньги", от инвестиций власти ждут реальной отдачи, сказал он.

В сравнении с этим бюджет НАСА на 2019 финансовый год составляет 21,5 миллиарда долларов.

Нецелевое и неэффективное использование денежных средств стало для "Роскосмоса" больной темой.

В мае в Следственном комитете России заявили, что за последние пять лет в "Роскосмосе" по коррупционным схемам были похищены миллиарды рублей, а в 2018 году Генпрокуратура заявила, что на предприятиях, подведомственных космической и оборонной госкорпорациям, были раскрыты хищения на сумму около одного миллиарда долларов.

По словам космического эксперта Павла Лузина, угрозой для финансирования российского космического агентства является и то, что "Роскосмос" в значительной степени зависит от денег, зарабатываемых им на доставке американских астронавтов на МКС - около 80 миллионов долларов за одного астронавта.

Но этот выгодный контракт должен закончиться. Недавний успешный запуск на МКС пассажирского космического корабля, разработанного компанией технологического предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) "СпейсИкс" (SpaceX), может означать, что вскоре "Союз" перестанет быть единственным средством доставки астронавтов.

Прогресс, достигнутый США в освоении космоса, вызывает у России некоторую зависть и способствует распространению теории, которую некоторые российские чиновники проталкивают в попытке уменьшить успех Америки в космосе. Например, в теориях заговора ставится под сомнение то, что Нил Армстронг (Neil Armstrong) действительно совершил "гигантский для человечества скачок", высадившись на Луне.

Возглавляет эту кампанию Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, который продвигает теорию так называемой "лунной фальсификации", отчасти основанную на изображениях, которые астронавты отправили с Луны на Землю.

""Луна", где флаг колышется на ветру,… и на небе - ни одной звезды", - написал Пушков в "Твиттере" в 2017 году.

Американские историки и эксперты в области космонавтики говорят, что эти странные явления можно объяснить. Американский флаг был закреплен на флагштоке с выступающим горизонтальным стержнем, чтобы его можно было расправить. Но астронавтам было трудно полностью расправить его, и поэтому возникло впечатление, что полотнище флага колышется, хотя на Луне нет ветра. По их словам, кажущееся отсутствие звезд объясняется тем, что из-за солнечного света, отражающегося от поверхности Луны, было слишком светло, чтобы видеть звезды.

В ноябре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что одна из целей намеченной российской миссии на Луну - проверить, была ли высадка американцев на Луну действительной, хотя судя по тому, как Рогозин, говоря об этом, усмехался и пожимал плечами, казалось, что он шутит.

Пресс-секретарь НАСА Шон Поттер (Sean Potter) заявил, что существует "значительное количество доказательств", подтверждающих факт высадки американских астронавтов на Луну, в том числе около 400 килограммов образцов лунных пород, собранных астронавтами, которые на протяжении нескольких десятилетий изучали ученые во всем мире. Доказательством служит и возможность получать отражение лучей, посылаемых наземными лазерами, от зеркал отражателей, которые астронавты "Аполлона", разместили на поверхности Луны. В 2011 году запущенный НАСА искусственный спутник Луны "Лунный разведывательный орбитальный аппарат" (Lunar Reconnaissance Orbiter) сделал снимки места высадки американцев. Он добавил, что Советский Союз самостоятельно отслеживал все миссии "Аполлона", и Москва "не отправила бы в адрес НАСА письмо с поздравлениями, если бы высадки на Луну не было".

Это вовсе не значит, что многие русские не "купились" на теорию лунной фальсификации. Опрос, проведенный в прошлом году Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что 57% россиян считают, что американцы не летали на Луну. По словам Виталия Егорова, процент сомневающихся вырос - примерно 10 лет назад таких было около 40%. Это отражает нынешнюю риторику о "плохих американцах, лживых американцах", к которой прибегают некоторые правительственные чиновники, говорит Егоров.

Россия не завидует тому, что США высадились на Луну, считает Павел Шубин. "Обиднее то, что мы не выполнили свою собственную программу. Если США начнут летать на Луну [снова], и мы не сможем ответить, это не очень хорошо в политическом плане", - сказал он.

Энн Симмонс (Ann Simmons)