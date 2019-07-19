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19.07.2019
Военно-промышленный курьер

США присматривают военные базы на черноморском побережье Украины – оплата в перспективе F-35-ми

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон собирается передать Украине нескольких истребителей-невидимок 5-го поколения F-35.

Как сообщает американское издание "Defence One", в связи с исключением Турции из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, часть боевых самолётов планируется поставить украинской армии. Речь идёт о продаже нескольких истребителей.

Причиной такого беспрецедентного шага, согласно которому Киев может получить современную воздушную технику, кроется, прежде всего, в необходимости реализации уже выпущенных самолётов. По мнению американских аналитиков это позволит минимизировать ущерб для производителей военно-промышленного комплекса США.

Правда, отмечается, что продажа истребителей F-35 Украине может вызвать рассекречивание новейших технологий НАТО, в то время, как Киев на указанное время не является членом альянса, в связи с чем возможно попадание секретов "в руки противника". Кроме того, следует учитывать близкое расположение систем ПВО России возле границ Украины – есть определённые риски для этих самолётов, которым у США пока нет замены.

Программу поставки истребителей предлагают осуществить за счет кредитных средств, при этом часть затрат может быть покрыта путём передачи армии США ряда военных баз на территории Украины, включая и те, что находятся на побережье Чёрного моря.

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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
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Продукция
F-35
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