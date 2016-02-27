Топор миротворца



Учения войск НАТО.

Источник: dimakorban.livejournal.com Учения войск НАТО.Источник: dimakorban.livejournal.com

Сценарий войны НАТО с Россией уже реализуется

Со второй половины 2017 года резко участились полеты разведавиации НАТО и США у восточных и западных рубежей России. У наших границ создаются ударные группировки, развертывается и наращивается военная инфраструктура, ведется морально-психологическая подготовка к агрессии.

Обращает на себя внимание принятое в 2014 году решение Вашингтона нарастить в Европе потенциал тактического ядерного оружия. Предполагается оснастить истребители F-16 и Tornado ВВС пяти неядерных стран НАТО – Бельгии, Нидерландов, Турции, Германии и Италии оборудованием для применения высокоточных планирующих ядерных бомб B61-12. Переоснащение должно завершиться в 2018 году. Все поступающие на вооружение перспективные истребители F-35 уже могут нести это оружие. Такое решение – признак начавшейся подготовки США к войне с РФ, поскольку больше в Европе тактическим ядерным оружием тягаться не с кем.

В том же направлении развертывание у границ с Россией системы территориальной ПРО на основе УВП Mk-41. По заверениям американского руководства это чисто оборонительное оружие, несущее только ракеты ПРО "Стандарт-3" под контролем наземной версии морской системы управления "Иджис". Но при этом возможно применение различных средств поражения, включая и КР "Томагавк" в ядерном оснащении. Таким образом, под боком России создается наземная инфраструктура для развертывания наземной группировки стратегических КР. Районы дислокации этих УВП не оставляют сомнения в том, что их готовят для войны с нашей страной.

“Бойцы украинского спецназа, говорящие с нами на одном языке, будут незаменимы”

Принятая в конце 2017 года программа модернизации ядерных сил США предусматривает качественное повышение их контрсилового потенциала. К тому же новая американская ядерная стратегия 2018 года резко понижает порог применения ЯО (теперь уже в локальные войнах и вооруженных конфликтах). Это подтверждает нацеленность Вашингтона на нейтрализацию ответного удара вероятного противника. И речь не о КНДР – для уничтожения атомного арсенала государства чучхе такая модернизация не нужна. Подготовка идет к вероятной войне именно с Россией.

В странах Балтии и Польше развернуты четыре многонациональных батальона. Казалось бы, одна бригада неполного состава. Однако их численность слишком велика – в каждом тысяча бойцов. В типовом линейном батальоне армий мира порядка 300–500 человек. Да и техники туда переброшено много больше, чем необходимо такому подразделению. Это дает основания говорить о развертывании передовых эшелонов соединений двойного базирования: тяжелая техника с обслугой – в передовой зоне, а личный состав – в США. Его переброска самолетами ВТА займет трое-четверо суток. Есть все основания полагать, что у наших границ за несколько дней может появиться полноценный американский армейский корпус. А соединения других стран НАТО уже тут.

В этом контексте вполне понятна логика натовского командования, вдруг озаботившегося изучением транспортной инфраструктуры в Восточной Европе, Балтии и даже Белоруссии на предмет доставки материально-технических средств для обеспечения крупных группировок НАТО. Конечно же, в Россию. Информация об этом попала в СМИ в середине 2017-го. В этой связи вспоминается: годом ранее стало известно о том, что в ВМС США изучают вопрос о включении российских портов и ВМБ Владивостока, Находки, Большого Камня в автоматизированную систему управления МТО флотских группировок США в западной части Тихого океана. Поводов полагать, что наша страна добровольно предоставит свои гавани для обеспечения американского флота, нет. Значит, это подготовка к их использованию без согласия хозяина.

Бундесвер в 2016-м приглашал граждан Восточной Европы, в совершенстве владеющих русским языком, поучаствовать статистами в учениях НАТО. А на них отрабатывались действия натовских подразделений при оккупации пункта с русским населением.

Корреспонденты газеты New York Times пишут: "Во всех войсках офицеры и солдаты готовятся к войне, которая, как они надеются, не настанет". Авторы рассказывают о масштабных подготовительных мероприятиях. В США резервисты отрабатывают создание мобилизационных центров. Здесь же говорится о том, что после 16 лет борьбы с боевиками в Ираке, Афганистане и Сирии американские генералы сетуют: армия подготовлена для преследования террористов, за которыми не стоит государство, и потеряла навыки противостояния мощной высокотехнологичной сухопутной державе; это упущение следует срочно ликвидировать.

Журналисты NYT, судя по всему, полагают, что готовится война с КНДР. Однако в реальности операция против Северной Кореи маловероятна: выигрыш ничтожен, а ожидаемые потери как материальные, так и имиджевые, огромны. Выгода от разгрома России колоссальна и оправдает даже значительный урон.

"Барбаросса" устарел

Однако у нас есть ядерный потенциал, способный уничтожить США и Европу, а у власти там не самоубийцы! Поэтому не стоит ожидать танковых клиньев времен 1941 года (хотя в конце 2017-го в СМИ появился материал, в котором якобы представлен план нападения НАТО на Россию, при первом взгляде сильно напомнивший кальку с гитлеровского).

Война Запада против РФ будет строиться на иных принципах.

Ядерный потенциал России – сдерживающий фактор. Нарушение надежного функционирования системы управления СЯС будет значить, что угроза даже при наличии боеготового арсенала устранена. Что касается вооружений, они могут быть уничтожены или нейтрализованы разными способами. Наземные установки реально захватить силами диверсантов, субмарины с БР потопить или вывести из строя, стратегическую авиацию расстрелять или блокировать на аэродромах. Так что возможности организовать паралич российских СЯС существуют, главное – грамотная реализация.

Если посмотреть на проблему военного разгрома России с такой точки зрения, выработать сценарий, при котором все ключевые факторы, удерживающие НАТО от развязывания военной агрессии, будут устранены, вполне возможно. А это означает, что в западных штабах это уже сделано.

Чтобы напасть, агрессор должен быть уверен, что при учете всех существенных факторов он гарантированно одержит победу. С учетом подавляющего экономического и военно-стратегического превосходства НАТО, прежде всего США над ВС РФ создание условий для вторжения может заключаться в решении трех основных задач.

1. Достичь достаточной для ведения масштабной военной кампании морально-психологической готовности общества.

2. Подавить волю к сопротивлению властных элит и народа России, дезорганизовать государственное управление.

3. Нейтрализовать ядерный потенциал РФ в сочетании с нарушением военного управления в целом.

Если присмотреться к направленности освещения российской проблематики в западных СМИ, можно утверждать: первую задачу там уже решают.

Для подавления воли властной элиты тоже предпринимаются энергичные меры. "Кремлевский список" Минфина США не сопровождался сведениями о зарубежных активах попавших туда людей. Эти данные, подразумевается, есть в секретной части и тем самым фактически фигурантам предлагается выбрать в интересах кого работать – России или Запада. Все это свидетельствует о решимости последнего довести дело до логического конца любой ценой и в ближайшее время.

В России также ведется активная работа. Интеллектуалы из прозападного лагеря пытаются доказать президенту необходимость вернуться на либеральный курс, к экономической стратегии 90-х. Другие – крупные бизнесмены, руководители среднего и высшего уровня в федеральных и региональных органах власти – способствуют возникновению проблем, ведущих к существенному снижению качества жизни населения. Идет открытый саботаж направленных на реальное возрождение страны указаний главы государства. В частности, успешно провален курс на восстановление экономического суверенитета страны – о замещении импорта уже и не вспоминают. Окончательно закрыто обсуждение единственно возможного пути достижения этой цели – радикального повышения роли государства в хозяйстве страны с переходом к элементам мобилизационной экономики.

Дестабилизация выборами

Намеченные на 18 марта выборы президента РФ – опорная точка для дестабилизации ситуации в стране, дезорганизации структур управления. Это естественно: в моменты смены власть менее устойчива, даже если у руля остается прежний руководитель. Ведь появляется возможность объявить выборы несправедливыми, несвободными и недемократичными и в итоге не признать их. Именно этим путем идет Запад, устами официальных представителей усомнившийся в демократичности плебисцита после отказа баллотироваться в президенты РФ г-ну Навальному. Кто допустит уголовника и мошенника к выборам в приличной стране? Но Навальный прикормлен Западом и решение Центризбиркома России – великолепный повод для признания итогов голосования нелегитимными, а значит, и не признавать их.

Можно говорить о том, что первый этап подготовки военного вторжения в Россию идет полным ходом. И завершится, когда на фоне массовых шествий будут значительно дискредитированы федеральные органы власти, обретут силу и политически оформятся центробежные тенденции. На втором этапе, с переходом к силовому противостоянию протестующих с правоохранителями будет окончательно дезорганизовано государственное управление и подавлена воля властных элит к сопротивлению. Одновременно разваливается система управления ядерными силами, нарушается система контроля воздушного пространства и территории.

Демократический спецназ

В ООН, других международных организациях, в мировых СМИ поднимется истерика из-за утраты Россией контроля над ядерным арсеналом, угрозы захвата оружия террористами. И тут США и НАТО могут решиться на применение сил специальных операций, КРБД, тактической и стратегической авиации для уничтожения российских СЯС, пунктов управления ими и системы связи. Это первый этап прямого военного вторжения. Под видом восставших группы натовских ССО попытаются нейтрализовать элементы системы управления в крупных городах, включая Москву. Такие действия могут осуществляться и без мандата ООН.

Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет. После первичной нейтрализации ядерного потенциала НАТО для закрепления успеха может ввести силы быстрого реагирования, которые установят надежный контроль над стратегическим арсеналом нашей страны.

Вероятно, в связи с подобным сценарием в приграничных с Россией районах и наращивается группировка сил спецопераций и частей быстрого развертывания. Малочисленность ССО не должна вводить в заблуждение – скрытно нарастить их до требуемого уровня можно за два-три дня, поскольку российская система разведки будет в определенной мере дезорганизована. Особенно ценны в этих условиях для НАТО бойцы украинского спецназа. Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

После полной дезорганизации системы управления ядерным арсеналом и ВС РФ в целом, с уничтожением сохранившей боеспособность части СЯС в России появятся оккупационные войска. Их ввод оформят как миротворческую, гуманитарную акцию для стабилизации ситуации, восстановления законности и порядка, установления "истинной демократии" и предотвращения попадания ядерного оружия террористам.

Именно для этого и формируются натовские группировки у наших границ, а не для тяжелых боев с Российской армией, которая к тому времени должна практически перестать существовать. Вряд ли останутся безучастными Китай и Япония, которые введут войска в Восточную Сибирь, на Сахалин и Курилы, частью аннексировав их или создав там марионеточные квазигосударства.

Появление иностранных войск, естественно, вызовет массовый гнев населения, наиболее активная часть возьмется за оружие, развернется партизанская борьба. Однако без внешней поддержки герилья долго не продлится. Россия будет оккупирована, а ее народ, вероятнее всего, подвергнется жесточайшему геноциду, которому никто не сможет противостоять и не решится осудить...

Представленный сценарий дает приемлемое объяснение мероприятиям НАТО и США. По этой причине его следует считать достаточно вероятным. Более того, российская действительность начала 2018-го весьма благоприятствуют реализации такого плана в этом и последующих годах. А характер действий Запада дает основания предполагать, что его реализация на первых этапах уже идет полным ходом. Поэтому нам уже сегодня следует принимать меры. Важнейшая – уничтожение "пятой колонны". Будем надеяться, что перед угрозой развязывания против РФ полноценной войны президент этим займется. Должны мобилизоваться патриоты России – от "красных" до "белых". Их союз со здоровой частью военных сможет предотвратить в случае дезорганизации политической власти или захвата ее либералами-западниками гибель страны.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 8 (721) за 27 февраля 2018 года