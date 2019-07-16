Глава NASA: астронавты США уже высадились бы на Марс, если бы не финансовые вопросы
Джеймс Брайденстайн также заявил, что американцы "были бы на Луне прямо сейчас", если бы не было политического риска
ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.
"Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск", - сказал Брайденстайн. На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под "политическим риском", глава американского космического ведомства пояснил, что "говорит о финансировании".
"В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и [высадиться] на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее", - добавил Брайденстайн.
В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Тогда же NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется Artemis. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.
В июне в интервью CNN директор NASA оценил в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта Artemis.
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