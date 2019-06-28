Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет возвращен флоту на рубеже 2022-2023 гг.

ЦАМТО, 27 июня. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-2023 годов его передадут ВМФ РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Однотипный корабль "Петр Великий" является в настоящее время флагманом ВМФ России.

"Мы обязаны в 2021 году освободить нынешнее его место швартовки, сухой док, потому что в противном случае его задержка повлияет на производственную программу "Севмаша". Мы будем готовить его к спуску на воду и достраивать уже на воде. На это потребуется еще год-полтора", – сказал А.Рахманов.

По его словам, ОСК передаст корабль флоту по завершении ремонта и модернизации "в 2022-2023 годах", – отмечает агентство.